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中巴友好城市云端对话会举办

2021年08月18日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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严宇清总领事（中）等总领馆出席者。中国驻累西腓总领馆供图
严宇清总领事（中）等总领馆出席者。中国驻累西腓总领馆供图

人民网里约热内卢8月17日电 （记者吴杰）8月17日，由中国驻累西腓总领馆主办的万里牵手—中国同巴西东北部友好城市云端对话顺利举办。严宇清总领事和累西腓市、广州市等12个城市有关负责人在会上共叙中巴友谊，共促地方合作。

严宇清总领事在致辞中表示，我们高兴地看到中巴合作前景广阔，中巴地方交往不断深化，中国新发展为中巴地方合作带来新机遇。中国对巴西多领域累计投资接近800亿美元，为巴西社会创造了4万余个直接就业岗位。中国连续12年成为巴西最大贸易伙伴和最大出口目的地国。巴西东北部城市政府对华合作愿望迫切，在农产品贸易、基础设施建设、新能源开发等领域同中国合作成效显著。中巴地方省市正借助深度参与“一带一路”建设，加强政策沟通，推动重点项目落地，开拓多元市场，加强科技创新合作，使发展成果实实在在惠及两地民众。严宇清总领事还为参会城市提出深挖多元务实合作潜能、加强城市治理经验交流、推动科教文创联动合作等三项建议。

累西腓市与广州市、圣路易斯市与武汉市、马塞约市与义乌市、福塔莱萨市与大连市、德奥多罗元帅市与南通市、坎皮纳格朗德市与中山市有关负责人与会，他们回顾中巴交往历史，并就本市新近发展政策、同友好城市的合作前景、合作具体建议等进行了分享交流。

会上，举行了《南通市与德奥多罗元帅市友好合作备忘录》线上签署仪式。

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(责编：高歌、常红)

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