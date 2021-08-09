新华社北京8月9日电 题：“抗疫全球第一”的美国又被打脸

新华社记者马卓言、孙楠

美国媒体发布的“全球抗疫排名”曾一度将美国列为“抗疫全球第一”。讽刺的是，美国单日新增病例数量不久前刷新了纪录，令这个“全球第一”显得格外刺眼。8月9日，多家智库就此联合发布研究报告，还原了美国抗疫的真相。

美国坐拥一流的公共卫生资源、全球领先医疗队伍和体系，疫情应对效果却堪称“灾难”——迄今累计报告病例超3553万、死亡超61万例，均居世界第一。称它是“全球抗疫第一失败国”似乎更为妥帖。

美国抗疫失败完全出于自身原因。疫情成为美国两党政治角力的工具；寡头们把持政策制定，导致社会公共利益服从于资本利益；无视、打压科学家，压制专业意见，坐视一个个抗疫“黄金窗口期”白白流失……“昏招”频出的背后是某些政客对基本人权的漠视。在他们眼中，政治利益远高于美国人民的生命健康，“宁救股市不救人命”成为美国社会在疫情中的真实写照。

美国不仅自身抗疫不力，还处处破坏国际抗疫合作。疫情暴发后依然放任2000多万美国公民出国，坐实“第一疫情扩散国”身份；限制疫苗出口，更一度从世界卫生组织任性“退群”，严重扰乱国际抗疫秩序；铆足力气在病毒溯源问题上大做文章，却罔顾科学家的专业判断，更无视外界调查德特里克堡生物实验室的正义要求，美式“双标”一次次拉低下限。

一些美国官员非但没有反躬自省，却还想着借机“甩锅”打压他国。据《纽约时报》报道，白宫高级官员向情报部门施加压力，要求其将新冠病毒与武汉病毒研究所联系起来，以便让溯源问题变成美国政府甩责中国的政治武器。既能推卸责任，又能打击中国，某些政客做着“一箭双雕”的美梦，将其根深蒂固的冷战思维暴露无遗。

美国在应对疫情方面确实创下了多个“第一”：全球第一抗疫失败国、全球第一政治甩锅国、全球第一虚假信息国……非但不以为耻，却以“抗疫全球第一”自居，实在是开国际玩笑。

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