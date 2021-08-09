新华社伦敦8月8日电 综述：大批美国人在社交平台发文自述早期感染新冠 专家称早期疑似病例应成为下一阶段病毒溯源重点

新华社记者

记者近日调研发现，社交媒体推特上有1000多名用户说自己或家人、好友在2019年12月甚至更早时间就已感染新冠病毒。其中，至少有100多位实名用户认真讲述了感染经历，他们所描述症状与新冠肺炎非常接近。

“我的妻子和医生都确信我在2019年10月1日得了新冠肺炎。那太可怕了，当时他们不知道那是什么。我在重症监护病房中被隔离了10天，血氧含量低，（肺部）X光片如粉碎状玻璃，他们多次测试都无法确定病毒和细菌性肺炎。”一位名叫杰米·凯滕霍芬的美国华盛顿居民2020年12月22日在推文中写道。

另一位美国用户詹姆斯·克鲁托克斯在2020年12月18日写道：“估计我是在2019年11月或12月得了新冠肺炎。严重的反复发烧，呼吸问题（不得不两次去急诊室，每次都戴上雾化器），类固醇，X光片发现一个肺有问题——我这辈子病得最厉害的一次。我觉得如果我没有去急诊室，我就不会从睡眠中醒来。”

“我儿子在12月患了病毒性呼吸道疾病，两肺都有肺炎。他看上去几乎没有病，但实际上病得很重。他最后住进了这家医院。2019年捐献的血样显示有新冠抗体，现在我100%确信他得了新冠肺炎。他现在很好，这是去年12月的事情。”这是一位名叫凯尔西的美国底特律女性用户在2020年12月11日所发推文。

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据统计，这些推特用户分布于世界各地，其中来自美国的用户占比超过75%，也有用户来自欧洲、南美洲等地区。

目前，已经有很多线索显示，新冠病毒可能在2019年年底之前已在世界多个地方出现。

英国《自然》杂志网站日前刊登报道说，美国农业部研究人员对美国东北部部分白尾鹿的血清样本进行新冠病毒抗体分析研究发现，三分之一被抽样的白尾鹿体内有新冠病毒相关抗体，在2019年收集的样本中，有1个样本检测出相关抗体，这表明它们曾感染新冠病毒。而美国官方报告的首例新冠病例是在2020年1月21日。

2020年11月30日，美国疾病控制和预防中心研究人员在美国《临床传染病》半月刊上报告说，他们检测了美国红十字会2019年12月13日至2020年1月17日期间采集的7389份血液样本，结果发现其中106份含有新冠病毒抗体。这意味着那时候新冠病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例新冠病例的时间。

2020年11月，意大利米兰国家肿瘤研究所研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文指出，他们检测了2019年9月至2020年3月参与肺癌筛查试验的959名志愿者的血液样本，结果发现，111名志愿者血样中存在新冠病毒的受体结合域（RBD）特异抗体，其中最早的样本采集于2019年10月第一周，这表明他们很可能在2019年9月已感染新冠病毒。

巴西圣卡塔琳娜联邦大学2020年7月2日发表研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市2019年11月27日采集的废水样本中检测到了新冠病毒的遗传物质。这比美洲报告首例新冠病例的时间提前了约2个月，比巴西报告首例新冠病例的时间提前了约3个月。研究人员认为，可能在采集样本的15至20天前就已经有人感染了。

专家认为，早期疑似病例以及动物、环境中发现的早期线索，应成为下一阶段病毒溯源的重点。中国-世界卫生组织新冠病毒溯源联合研究专家组中方组长梁万年在接受媒体采访时表示，建议世界卫生组织对早期疑似病例，以及在动物和环境研究中发现的早期证据进行评估和分析，以确定现有证据的科学有效性和可靠性。

(责编：刘洁妍、杨牧)