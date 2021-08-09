人民网雅加达8月9日电 （记者徐伟、张杰）中国驻东盟大使邓锡军9日在印尼首都雅加达举行视频记者会，介绍王毅国务委员兼外长出席东亚合作系列外长会情况。

邓锡军表示，中国—东盟（10+1）外长会是今年6月上旬在中国重庆举行的中国—东盟特别外长会后仅隔两个月，中国和东盟国家外长们通过线上再度聚首。外长们共同回顾中国—东盟关系取得的积极进展，认为中国—东盟是最具实质和最有活力的合作伙伴，同意继续紧密团结合作，共同解决好抗疫和发展两大课题，打造更高水平战略伙伴关系。会议聚焦如下议题并达成重要成果共识：持续深化抗疫合作，共同提升地区公共卫生危机应对水平；大力推动经济复苏，全方位打造双方复苏合作新格局；深化互联互通、防灾减灾、可持续发展、数字转型等领域合作和能力建设，拓展可持续发展合作，夯实社会人文合作；巩固现有区域架构，促进地区和平稳定和发展繁荣；保持“南海行为准则”磋商势头，共同维护南海和平稳定安全。

邓锡军还表示，此次中国—东盟外长会取得圆满成功，进一步凝聚共识、提振信心，将有力深化地区抗疫合作，推动地区经济加快复苏，拓展可持续发展合作，践行多边主义。中方始终支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用，愿以中国—东盟建立对话关系30周年为契机，推动地区国家继续聚焦合作、共谋发展、共迎挑战，携手构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

关于东盟与中日韩（10+3）外长会，邓锡军介绍说，10+3国家是东亚合作的中坚力量。在10+3外长会上，各方高度评价10+3合作取得的显著成果，一致认为面对疫情冲击和经济复苏双重挑战，10+3国家比以往任何时候都更应坚持团结协作和开放包容，加强伙伴关系，一致同意加强疫苗研发等公共卫生领域合作，坚持多边主义和自由贸易，拓展数字经济、气候变化等新兴领域合作。中方愿同各方齐心协力，共筑东亚抗疫屏障、共推东亚经济融合、共谋东亚转型发展、共筑东亚价值基础，促进疫情应对和经济复苏，维护东亚地区持续多年、来之不易的稳定繁荣局面。

关于东亚峰会（EAS）外长会和东盟地区论坛（ARF）外长会，邓锡军指出，各方在会上阐述了对区域合作和地区热点问题的看法。王毅国务委员兼外长重点围绕抗疫合作、疫后复苏、区域合作架构、地区热点问题等介绍了中方立场主张，受到与会国的赞赏和支持。

邓锡军强调，此次EAS外长会和ARF外长会上，一些国家利用多边合作平台在新疆、香港、南海、湄公河合作、网络安全等问题上对中国大肆攻击抹黑，这是对中国内政赤裸裸的粗暴干涉，是对中国和东盟国家关系的无耻挑拨，是对东亚合作良好氛围和进程的蓄意破坏。这些国家的所作所为与地区国家求合作、谋发展、促和平的愿望背道而驰，不得人心。中方在会上对这些错误言论进行了有力批驳。

邓锡军还就中国—东盟建立对话关系30周年、中国经济情况及中国—东盟经贸合作、中国—东盟新冠疫苗合作、新冠病毒溯源、美国破坏东亚区域合作、南海问题等回答记者提问。

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