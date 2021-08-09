新华社东京8月9日电（国际观察）支持率亮红灯 菅义伟内阁前景堪忧

新华社记者姜俏梅

烟花消散，东京奥运会8日落下帷幕。同一天，东京都单日新增新冠确诊病例连续第5天超过4000例。共同社报道称，东京都疫情呈现“爆发式”扩散趋势。

分析人士指出，7月底以来东京都疫情加速蔓延，让日本政府原本期待的“奥运红利”并未显现，其内阁支持率下滑至历史新低。面对接下来的自民党总裁选举和国会众议院选举，菅义伟内阁前景堪忧。

防疫困局难解

东京奥运会落下帷幕。日本体育代表团取得历史突破，共获得58枚奖牌，创造了日本奥运参赛史上获得奖牌数最高纪录，日本全国上下为此兴奋不已。

2013年9月，东京获得2020年夏季奥运会举办权。此后日本投入巨大的人力、物力和财力全力迎接奥运。日本政府原本期待抓住主办奥运会这一难得机遇，全方位宣传本国，树立正面国际形象，吸引世界各地游客，利用观光立国经济政策重振日本经济，并寄希望于奥运会的顺利举办能够提振首相菅义伟的人气，扭转内阁支持率此前下滑的颓势。

然而，突如其来的新冠疫情不仅使本届奥运会推迟一年举行，奥运会举办期间日本和东京都日益增加的新冠病例数量，也让东京奥运会面临质疑和巨大压力。7月底以来，东京都新冠疫情扩散速度明显加快。东京奥运会最后一天，东京都报告4066起新增病例，而在奥运开幕的7月23日，这一数字是1359例。日本政府8日宣布把实施重点防疫举措的地区从5地扩大至13地，期限与处于防疫紧急状态下的东京都等6地一样，持续到8月底。

菅义伟6日否认疫情恶化与奥运举办相关。他表示，东京商业区人流相比奥运会开幕前没有增加，“现阶段我不认为奥运会导致了疫情扩散。”

此前，鉴于日本政府抗疫措施以及疫苗接种速度均不尽人意，奥运前夕日本舆论曾担忧举办奥运会将使日本疫情雪上加霜。就菅义伟承诺的举办一届“安全安心的体育盛会”，在奥运开幕前的一项调查中，21%的受访者认为政府有能力兑现承诺，68%的受访者认为很难做到。而《朝日新闻》在奥运期间的民调则显示，32%的受访者认为本届奥运会是“安全安心的”，54%对此表示不确信。

菅义伟内阁前景堪忧

尽管日本民众对举办奥运会的认可度有所提升，但这并未能阻止菅义伟内阁支持率下滑的势头。日本《朝日新闻》9日刊登的民调结果显示，菅义伟内阁的民意支持率进一步下滑至28%，自去年9月组阁以来首次低于三成。

民调显示，菅义伟内阁不支持率升至53%，其支持率和不支持率与东京奥运会开幕前7月进行的民调结果相比，均呈现恶化态势，7月时的支持率和不支持率分别为31%和49%。民众不满主要集中在日本疫情失控问题上。民调还显示，66%的人对菅义伟的抗疫措施没有信心，73%则认为疫苗接种速度迟缓。

日本大学政治分析家岩井奉信表示，菅义伟原本计划通过成功举办东京奥运会，为国会众议院选举助力，但疫情加剧使这番努力付诸东流。“内阁支持率最终还是与疫情控制情况相关，”他说。

有媒体分析认为，菅义伟内阁支持率下降的主要原因在于，新冠疫苗接种进度慢和新增确诊病例因新冠变异病毒德尔塔毒株传播而急速攀升。

东京残奥会结束后，日本政局将迎来两件大事：一是菅义伟的自民党总裁任期将于今年9月底届满，二是本届日本众议院任期将于10月结束。日本舆论分析认为，对菅义伟来说，实现首相连任的步骤原本应依次为“疫情防控”“成功举办奥运会”“提前解散众议院”“自民党赢得大选后无需投票连任自民党总裁”。然而，东京都疫情突然恶化，东京奥运会和残奥会不得已在紧急事态宣言中举行，都让菅义伟的如意算盘难以实现。

此间分析人士指出，日本执政的自民党与在野党之间势力相差悬殊，赢得大选几无悬念。但内阁支持率一路下滑对于菅义伟来说不是一个好兆头，未来自民党总裁选举日程安排、解散众议院时机以及菅义伟能否连任首相都有待进一步观察。

(责编：刘洁妍、吴成良)