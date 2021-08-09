新华社北京8月9日电（记者孙楠、马卓言）《“美国第一”？！美国抗疫真相》研究报告9日以线上线下结合的方式发布。报告认为，病毒和人祸双重打击之下，美国新冠肺炎疫情至今未能得到有效控制，而美国政府在疫情防控、溯源调查等多方面反科学反常识，是其成为“抗疫失败国”的直接原因。

这份报告由中国人民大学重阳金融研究院、太和智库、海国图智研究院联合研究并发布。

报告从“为党争不为生命”“反科学反常识”“制度失灵使疫情难控”“疫情加剧社会撕裂”“肆意破坏全球抗疫”等方面还原美国抗疫真实状况。

报告指出，在美国国内，美国是“抗疫失败国”，反科学反常识，掩盖真相，将抗疫问题政治化、抗疫措施货币化，富者财产急剧膨胀，普通民众生活倒退，社会撕裂、种族矛盾进一步加剧。党争之下的联邦体制相互掣肘、层层推诿，构成了“散装美国”抗疫格局。美联储滥发货币，世界各国不得已因此“背锅”，承受本不应承受的通胀压力、动荡压力、“泡沫”压力。社会动荡堪称美国的“沉疴宿疾”，而新冠肺炎疫情则充当了“放大器”。2021年，美国犯罪率在发达国家中高居榜首，远高于英国、加拿大、西班牙等国家，也高于不少发展中国家。

报告指出，在国际上，美国是“病毒扩散国”“疫情源头嫌疑国”和“全球抗疫破坏国”。美国对疫情在全球范围内的扩散具有不可推卸的责任，疫情暴发后，依然有2000多万美国公民出国。同时，美国奉行“疫苗民族主义”，对外出口新冠疫苗仅占美国疫苗产量的不到百分之一。除了拒绝国际疫苗合作，美国还大搞“溯源恐怖主义”和对他国的有罪推定，并以“退群再入群”的行为扰乱国际抗疫秩序。

报告还质疑，美国在2019年下半年暴发的所谓不明原因的“呼吸系统疾病”（也称“白肺病”）是否就是新冠肺炎？德特里克堡以及美国其他生物实验室究竟在开展何种研究？是否与冠状病毒相关？安全措施实施情况如何？与全球新冠肺炎疫情起源是否有关联？这些都是新冠病毒溯源中理应得到解答的疑问，但美国政府一直在掩盖。

令人大跌眼镜的是，美国作为至今累计新冠确诊病例和死亡病例最多的国家，此前在美媒发布的“全球抗疫排名”中一度位居榜首。

报告共同发布人、中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文表示，在沉重的现实面前，还有美国媒体将美国抗疫评为“世界第一”，这无助于未来人们真实、客观地看待当下的世界历史，希望这份报告能够让更多人认清事实真相。同时，报告也是对疫情的回溯，希望这有助于各国吸取美式抗疫教训，总结疫情防控经验，以便未来更好地应对类似的公共卫生危机。

报告共同发布人、海国图智研究院院长陈定定认为，美国抗疫失败和其国内党争有很大关系，与此同时，美方还企图通过用甩锅的手段掩盖自己的内政衰败。“希望美国能从自身问题入手，本着公平科学的精神进行真正的全球卫生合作。”

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