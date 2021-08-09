美国德特里克堡生物实验室

海外网8月9日电当地时间8日，马来西亚《东盟邮报》发表题为《世卫组织会在德特里克堡调查新冠病毒起源吗？》的文章。菲律宾女子大学前助教、专栏作家、学者安娜·罗萨里奥·马林达-乌伊指出，中国、菲律宾等国民众正发起请愿，要求对美国的德特里克堡进行调查，希望了解新冠肺炎疫情背后的真相。世卫组织需要高度重视这些呼吁，美国也应该配合调查。

文章摘编如下：

了解新冠病毒的起源是一个非常重要的问题和任务，它将极大地帮助人类预测和预防未来的大流行病。2021年初，世界卫生组织新冠病毒溯源国际专家组前往中国武汉考察，同中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。专家组得出结论，认为新冠病毒“极不可能”通过实验室引入人类。

尽管已经得出结论，但在美国不断施压之下，世卫组织提出了涉及中国的第二阶段溯源计划。对此，中国外交部发言人回应“如果要查实验室，世卫组织应赴德特里克堡调查。”截至8月6日，超过2500万中国民众参加了联署活动，希望世卫组织就新冠病毒溯源和实验室安全性问题调查德特里克堡生物实验室，并要求美方做出回应。

在中国以外，多名菲律宾记者、企业家和学者也在网上发起请愿，要求世界卫生组织调查德特里克堡。这份请愿由马尼拉的网络电台“全球新闻谈话电台”和菲律宾智库“菲律宾—金砖国家战略研究会”发起。请愿书指出，美国疾病控制和预防中心曾在2019年7月突然关闭德特里克堡生物实验室，原因是设施内出现了“严重违反安全规定”的事件。因此，正如请愿书中强调的那样，德特里克堡仍然是一个不应被世卫组织专家忽视的谜团。

请愿发起人之一、菲律宾记者、作家赫尔曼·劳拉尔指出，由于美国曾出现一些特殊情况，世卫组织应在溯源议程中优先考虑美国。例如，美国新泽西州贝尔维尔市长迈克尔·梅勒姆在2019年11月患上了非常严重的“类似流感”的疾病，几个月后的新冠抗体检测结果呈阳性。《以色列时报》也曾报道，早在2019年11月，美国军方就曾告知以色列和北约“中国会暴发疾病”。“美国是如何知道的？”劳拉尔认为，应当尽可能扩大新冠溯源的搜索范围，找到“零号病人”的源头。

另一名请愿者、身为医生及律师的阿波塔代拉表示，现在迫切需要全球采取行动找出新冠病毒的起源，而德特里克堡正是病毒起源的争议地之一。“公共卫生机构和实验室都需要公开记录”，阿波塔代拉强调，这一请愿表明全世界都在要求了解新冠肺炎疫情背后的真相。

曾任菲律宾驻美国大使馆新闻官的阿道夫·帕格利纳万在其新书《种族主义病毒无疫苗可用》中认为，新冠病毒并非起源于武汉，美国应开放德特里克堡进行独立调查。他也希望世卫组织尊重各国民众对德特里克堡进行溯源调查的呼声。

新冠肺炎疫情在全球各国肆虐之际，多国民众要求对德特里克堡进行调查， 并呼吁停止将新冠疫情政治化。这些呼声合理且具有说服力，需要世卫组织的高度重视，也需要美国的配合。为提高透明度，世卫组织应对德特里克堡生物实验室和全球其他实验室进行调查。（海外网 张霓）

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