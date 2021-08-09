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美国国家卫生研究院院长：美在遏制新冠病例激增问题上“失败”

2021年08月09日15:56 | 来源：新华网
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原标题：美国国家卫生研究院院长：美在遏制新冠病例激增问题上“失败”

　　新华社华盛顿8月8日电 美国国家卫生研究院院长弗朗西斯·柯林斯8日在接受美国广播公司“本周”栏目采访时表示，美国在遏制感染德尔塔毒株的新冠病例激增问题上“失败”，并且“现在正在付出可怕的代价”。

　　柯林斯说，如果在疫苗广泛可用时有更多人接种了疫苗，那么目前由德尔塔毒株引发的病例激增问题可能会得到缓解，现在的情况本不应出现，他承认这是“失败”。

　　柯林斯还说，政治因素使美国公众对缓解流行病战略的意见分化，强制接种疫苗或者戴口罩变成了表明政治立场的行为。“我们在政治上的两极分化令人难以置信，我们真的不需要在对待一种正在杀人的病毒问题上两极分化，”他说，“我们应该尽一切努力挽救生命。”

　　柯林斯在采访中还建议家长们把口罩视为“一种可以挽救生命的医疗用品”，并督促孩子们戴口罩，以避免新冠病毒在即将到来的开学季在校园内进一步传播。

　　据美国疾病控制和预防中心的数据，近来美国连续几天的单日新增确诊病例都超过10万例，其中6日报告的新增病例超过12万例，是美国半年来单日新增病例的最高纪录。

　　尽管疾控中心数据显示超过半数美国人已完全接种疫苗，但由于德尔塔毒株的迅速蔓延，美国一些州和县又开始收紧防疫措施，例如恢复室内“口罩令”、强制医护人员接种疫苗等。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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