人民网讯 意大利8月6日出台规定，全国范围内进入室内公共场所需出示“绿色通行证”。违反规定的经营者和消费者将面临400-1000欧元的罚款，若经营者总计违规达三次，该场所将被处罚关闭1至10天。

需要出示“绿色通行证”的公共场所包括：酒吧、餐厅等餐饮场所（不包括露天餐桌和吧台消费）；向公众开放的演出场所、电影院和比赛场馆；博物馆等文化及展览场所；游泳池、健身房、健康中心等室内运动场所；节庆活动、展会及会议厅；温泉、主题公园和游乐园；室内文化中心、社交和娱乐中心；博彩厅、赌场等。

九个月内接种过至少一剂疫苗，六个月内感染新冠后康复，或48小时内新冠病毒检测为阴性的民众具有申领“绿色通行证”的资格。因年龄无法接种疫苗的儿童无需出示“绿色通行证”，被授权豁免疫苗接种的民众可以出示纸质豁免证明。

民众可以选择在卫生服务中心进行免费新冠病毒检测，或到药店进行付费检测，根据卫生部门相关规定，未成年人检测价格为8欧，成人为15欧。

9月1日起，“绿色通行证”使用范围将继续扩大，学校教职工、大学生须持“绿色通行证”进行教学活动，乘坐飞机、火车、轮渡、长途巴士均需出示“绿色通行证”，市内公共交通及区域内短途交通因乘客流动性大较难管控，暂不要求绿码。（编译 刘动）

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