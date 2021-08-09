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马尔代夫媒体人撰文批评美国对病毒溯源研究政治化

2021年08月09日15:13 | 来源：新华网
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原标题：马尔代夫媒体人撰文批评美国对病毒溯源研究政治化

　　新华社科伦坡8月9日电（记者唐璐）马累消息：马尔代夫媒体人哈姆丹·沙基尔8日在“马尔代夫新闻网”发表题为《新冠疫情：揭穿美国对病毒溯源研究政治化》的文章，批评美国偏离科学事实，将新冠病毒溯源研究政治化。

　　文章指出，虽然大多数国家都在进行合作，并呼吁对病毒起源进行透明和科学的调查，但是美国在病毒溯源上采取了顽固立场。

　　文章说，美国已将新冠病毒溯源过程政治化，以至于在美国引发国内反亚裔仇恨犯罪上升。根据一项研究，由于美国持续声称新冠病毒源自中国，反亚裔仇恨犯罪在新冠大流行后增加了169%以上。

　　文章在列举了路透社关于西班牙、意大利科学家相关研究的报道以及美国红十字会的研究报告后指出，“如果从信誉良好且可信的来源中公正地查看新冠病毒起源，我们会发现，新冠病毒在全球范围内传播的时间远远比中国武汉报告的第一例病例要早得多”。

　　文章说，美国在新冠病毒溯源方面的政治化和偏离科学事实的行径，是完全不道德的“栽赃嫁祸”，目的是为其未能保护本国人民的生命、不能控制本国疫情推卸责任。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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