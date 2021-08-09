原标题：专访：新冠病毒“实验室泄漏论”经不起科学审视——访英国格拉斯哥大学病毒研究专家戴维·罗伯逊

新华社北京8月9日电 专访：新冠病毒“实验室泄漏论”经不起科学审视——访英国格拉斯哥大学病毒研究专家戴维·罗伯逊

新华社记者林小春 颜亮

“没有任何证据表明新冠病毒是实验室制造的，所有这些说法（‘实验室泄漏论’）都经不起科学审视。”英国格拉斯哥大学病毒研究中心病毒基因组学负责人戴维·罗伯逊教授在接受新华社记者采访时说。

罗伯逊是知名的西方病毒学专家，在新冠病毒溯源研究中，他对“实验室泄漏论”持强烈批评态度。最近，在回复记者的电子邮件中，他写道：“‘实验室泄漏论’除了指出武汉病毒研究所的地理位置在武汉外，没有提供其他任何证据。”

美国《科学》杂志5月刊登一封公开信，声称中国-世界卫生组织联合研究报告没有平衡考虑自然起源说和“实验室泄漏论”，呼吁认真考虑“实验室泄漏论”。罗伯逊认为，这封公开信给两种理论建立了“错误的对等关系”，但实际上目前所有数据都指向自然起源说。

针对一些阴谋论者声称RaTG13冠状病毒可能是新冠病毒的源头，罗伯逊说，武汉病毒研究所研究人员从云南蝙蝠身上分离出来的这种冠状病毒与新冠病毒差别很大，有约1100个突变不同，RaTG13冠状病毒不可能是新冠病毒的祖先。他据此认为，无需再将武汉病毒研究所、RaTG13与新冠病毒扯上关系。

罗伯逊说，在云南发现的RaTG13冠状病毒最接近新冠病毒这种说法容易误导人，因为自然界中有很多冠状病毒在传播，还有很多病毒没有被采样，在已知病毒中这两者关系比较接近，其实它们之间有几十年的进化距离。

“目前，所有数据都强烈地指向一个方向，即这是一种自然病毒，而不是实验室制造的病毒。我们需要相信已有证据，相信有研究病毒进化及出现方面经验的专家。”罗伯逊说。“我们只是尚未确定促成病毒从蝙蝠传给人类的中间动物物种而已。”

罗伯逊还给记者发来了他与美国、澳大利亚、加拿大等国20余名同行7月在开放科学数据平台Zenodo联合署名的一篇预印本论文。这篇论文指出，目前无证据表明新冠病毒起源自实验室，也无证据表明任何早期新冠病例与武汉病毒研究所有任何联系。

谈起近期美国大肆炒作新冠病毒“实验室泄漏论”，罗伯逊坦承，他“真的很难理解”这一切，因为美国“没有提供新的数据”来支撑他们的说法。

罗伯逊说，在科学研究中对替代性假设持开放态度完全合理，猜测是相关过程重要组成部分，科学家愿意看到新的数据来改变他们对新冠病毒起源的了解，但“科学不能以观点作为核心，而是必须基于证据”。

对于美国将病毒溯源政治化，他说：“我想说的主要一点就是，它（病毒溯源）不再被（美国）视为科学了。”

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