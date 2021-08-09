新华社首尔8月9日电 题：疫情之下韩国食品价格上涨加剧通胀压力

新华社记者

今年上半年，韩国物价持续走高，一盒30枚鸡蛋的零售价一度超过9000韩元（约合人民币51元），韩国知名方便面——真拉面13年来首度涨价。韩国经济面临的通货膨胀压力倍增。

韩国统计厅3日发布的数据显示，7月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.6%，连续4个月高于2%，鸡蛋、大米、猪肉、鸡肉、大蒜、辣椒粉等农副产品价格纷纷上扬，通货膨胀忧虑加重。另据统计厅7月5日发布的数据，鸡蛋价格上半年上涨38.9%。

据韩国农水产食品流通公社公布的农副产品零售价格数据，8月3日韩国一盒30枚国产鸡蛋平均售价为7266韩元，较去年同期上涨超2000韩元。记者近日走访一家大型超市时发现，目前一盒30枚鸡蛋售价在6800韩元，且实行一人一盒的限购措施。

据韩媒报道，鸡蛋价格上涨主要受禽流感蔓延、酷热导致的家畜大量死亡等供给侧因素影响。韩国政府上半年曾进口2亿多枚鸡蛋补足供应，但蛋价未见明显回落。

韩国政府表示将积极采取各种措施稳定物价。韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基日前表示，目前农畜产品价格较高，极端天气下物价有可能进一步攀升，政府将采取扩大中秋旺季产品供应规模、提前供应时间、扩大进口量等措施，在中秋节前稳定物价。

据此，韩国政府将在9月末前再进口2亿枚鸡蛋，进口量一半以上将供应大型超市，满足消费者需求。政府还计划将国产牛肉和猪肉的供给量较平时分别增加1.6倍和1.25倍，以保障中秋期间畜产品价格平稳。此外将简化肉类进口检验程序，扩大牛肉和猪肉进口量。

除农副食品价格上涨外，主要加工食品价格也接连上调。统计厅数据显示，7月加工食品价格上涨1.9%。据《东亚日报》报道，韩国方便面品牌不倒翁、农心等接连宣布上调价格。其他食品公司也以原材料价格和人工费上涨为由，上调饼干、火腿等加工食品售价。居民“菜篮子”压力或进一步加重。

物价上涨情形下，韩国境内新冠疫情再度恶化对民众消费造成冲击。此外，对于外向型经济体韩国来说，外部物价上涨压力可能传导至韩国国内。

韩国央行7月21日公布的数据显示，韩国6月国内供应物价指数同比增长8.6%，增幅创2011年10月以来最高水平。韩国《每日经济新闻》指出，去年原材料下跌形成的基数效应，加上近期国际油价等原材料价格上涨推高了6月国内供应物价指数。

韩国报纸《亚细亚经济》援引首尔大学经济学教授李仁镐的分析称，美国通货膨胀水平上涨会推高韩国进口的中间材料价格，从而使制造成本上升，物价上涨导致消费萎缩，韩国经济有陷入滞胀之忧。（参与记者周思雨、杜白羽、孙一然）

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