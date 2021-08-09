原标题：且看美国反智主义沉渣泛起

新华社北京8月4日电 题：且看美国反智主义沉渣泛起

新华社记者

随着新冠疫情在美国再度抬头，一些荒唐的反智观点、阴谋论等在美国各地沉渣泛起，令人侧目。很多人担心美国反智主义或在疫情反弹的催化下变本加厉，进一步拖累全球应对疫情的艰巨工作。

美国福克斯新闻频道访谈栏目主持人塔克·卡尔森日前在节目中语出惊人，称新冠病毒最初是由美国“抗疫队长”、国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇协助制造的。美国国会共和党籍众议员克莱·希金斯也“不遑多让”——他近期感染新冠病毒后，不去反思自己长期拒绝戴口罩的行为，反而把新冠病毒形容为“生化武器”。

这些言论荒谬至极、令人惊愕，是新冠疫情暴发以来反智主义在美国加速回潮的缩影。新冠病毒溯源工作应该由科学主导，基于事实和证据。美国涌现的反智主义浪潮无疑给新冠溯源科学开展带来干扰、造成压力。

美国历史学家理查德·霍夫施塔特在其《美国生活中的反智主义》一书中指出，美国人有着根深蒂固的反智主义传统，信奉“你越聪明有知识，你越适合撒旦的需要”。为了迎合这种反智传统，一些政客和媒体人士往往会散播种种反智言论。他们或是真傻，或是装傻，对反智主义推波助澜，目的是出名或捞选票。

美国坐拥世界先进医疗资源和顶尖科研能力，却在新冠疫情面前交出一份糟糕答卷，主要原因之一就是其抗疫工作长期受政治干扰，给了反智主义分子登堂入室的机会。科学家们在忙于研究遏制新冠病毒的同时，还要想方设法应对“政治病毒”，不得不花大量宝贵的时间去辟谣、同反智主义分子打“口水仗”。

这样局面的形成，美国上届联邦政府难辞其咎。新冠疫情在美国暴发初期，上届联邦政府非但没有正视威胁，还试图淡化严重性，同时夸大美国应对能力，为美国之后成为受新冠疫情影响最严重国家之一埋下祸根。而随着疫情不断恶化，美国某些政客不去反思和总结工作失误，反而为了“甩锅”倒向反智主义，不断捏造阴谋论，甚至把本国一些科学家当成口诛笔伐的靶子，福奇等人就因此收到过死亡威胁。

新一届联邦政府上台后，美国加快推动民众接种新冠疫苗，疫情一度好转。过去数月，美国各地陆续解除防疫措施，白宫也迫不及待在今年“独立日”宣称美国接近摆脱新冠疫情。可残酷的现实是，美国近期新增新冠确诊病例、死亡病例、住院病例等疫情核心指标严重反弹。福奇直言，在应对疫情的进程中，美国正走在错误方向上。

美国官方和媒体叙事与现实及民众观感之间的巨大差距正在损耗其公信力，当局想要通过恢复口罩令、鼓励民众尽快接种疫苗等措施遏制新一轮疫情蔓延无疑面临更大阻力和质疑。反智主义分子则乘虚而入，变本加厉地搬弄是非，想要把人们的注意力转移到虚假信息以及阴谋论上，然后从政治和意识形态角度大做文章。

此外，白宫在新冠病毒溯源问题上的政治化操弄也在助推反智主义大行其道。美国情报机构正在按白宫指示调查新冠病毒起源，确认病毒是否从实验室泄漏。美国乔治敦大学全球卫生政策和政治项目主任马修·卡瓦纳近期在接受美国媒体采访时说，如果白宫在新冠病毒溯源问题上想要科学解释，应该找卫生部门而非情报机构负责调查，政治正在通过危险的方式引导人们的认知。

对反智主义来说，没有最荒唐，只有更荒唐。不难想象，若新冠疫情在美国再度恶化，美国政坛、媒体和大众舆论中很可能会冒出更多反智言论，甚至是一些疯狂、极端的观点。大家见多了可能就见怪不怪，大可一笑了之。不过，反智主义不仅无助美国自身应对新一轮疫情带来的巨大挑战，也将为全球抗疫合作以及新冠病毒研究、溯源等工作制造更多干扰和障碍，国际社会应对此保持警惕。

(责编：徐祥丽、燕勐)