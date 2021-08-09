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中国驻意大使在《晚邮报》发表署名文章《续燃奥运火炬，共襄冬奥盛会》

2021年08月09日09:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马8月8日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华8日在意大利《晚邮报》发表署名文章《续燃奥运火炬，共襄冬奥盛会》。文章称，在刚刚过去的半个多月，我们见证了各方奥运健儿的矫健身姿和不懈拼搏，收获了令人赞叹的新突破。奥运精神无止境，奥运脚步不停歇。再过不到6个月，北京将举办第24届冬奥会、冬残奥会，再次迎接各方健儿，成为世界上首个“双奥之城”。 意大利则将举办2026年米兰—科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。中意两国奥组委于今年初签署相互支持办奥的谅备，彼此全力对接、共襄盛会。

李军华表示，中国男子冰球队和残奥高山滑雪队的主教练，以及中国国家雪橇队助理教练都来自意大利，他们为中国冰雪项目进步作出了贡献。意大利全球知名造雪制造商天冰公司、滑雪品牌诺迪卡等企业在华运营良好，同中方伙伴开展深度合作。下个月，北京将举办“冬博会”，届时将举行20余场国际论坛等活动，预计将有500余个国内外品牌参展，近20万观众将到场体验。意大利是本届冬博会的主宾国，意企业将展示以科技、设计和可靠性闻名的冬季运动产品，加强与中国业者的沟通交流，实现更广泛的产业对接。

(责编：张信凤、常红)

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