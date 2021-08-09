新华社喀布尔8月8日电 连日来，阿富汗塔利班向阿富汗多个省会城市发起进攻，同政府军展开激战。塔利班方面8日声称又攻占了两个省会城市，阿政府方面则表示，双方的战斗仍在继续。

塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德8日在社交媒体上说，该组织当天攻占了北部昆都士省首府昆都士市和萨尔普勒省首府萨尔普勒市。

阿富汗国防部发言人福阿德·阿曼当天对媒体表示，特种部队正在昆都士市对塔利班武装人员进行清剿。昆都士省警察局局长扎巴尔达斯特·萨菲告诉新华社记者，在昆都士市的战斗还在继续。

截至目前，阿富汗政府尚未透露萨尔普勒市的战况。一名不愿透露姓名的萨尔普勒省官员8日对新华社记者说，萨尔普勒市大部分地区已被塔利班占领，政府军仍在同塔利班进行战斗。

塔利班还在赫拉特省首府赫拉特市、塔哈尔省首府塔卢坎市和巴达赫尚省首府法扎巴德市加强了攻势。福阿德·阿曼表示，政府军在这三个省会城市击退了塔利班的进攻。

塔利班日前宣布，已攻占西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市和北部朱兹詹省首府希比尔甘市。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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