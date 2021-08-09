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外卖餐盒垃圾成灾 韩国反思如何“限塑”

2021年08月09日08:43 | 来源：新华网
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　　新冠疫情期间，越来越多韩国民众通过叫外卖解决吃饭问题，一方面极为便利，但另一方面也造成餐盒垃圾泛滥成灾的问题。不少环保组织和政府机构开始反思，如何减少塑料污染、更好保护环境。

　　《韩国先驱报》8日援引韩国环境部数据报道，韩国2020年外卖订单量比上一年增加78%，塑料垃圾随之增加。

　　据环保组织“绿色韩国”估算，韩国每天外卖订单量约为270万份，这意味着需要用到大约830万个塑料餐盒，其中多数是非循环使用的一次性餐盒，其污染规模令人担忧。

　　“绿色韩国”所作一项民调显示，四分之三的受访者表示，叫外卖时需要扔掉大量餐盒垃圾，为此感到“内疚”“不安”。

　　不少环保组织呼吁餐饮业和民众为环保出力，尽量减少餐盒垃圾。据了解，一些企业已研制出环保型餐盒，可将塑料使用量减少50%。一些餐饮商家则开始使用以甘蔗残渣制成的纸餐盒。

　　京畿道政府正在尝试让餐饮行业用可反复使用的餐盒为用户送餐，由政府帮忙提供回收及清洗餐盒服务。目前，大约140个餐馆参与尝试。不过，这项尝试面临诸多难题，例如防疫难度增大、骑手增加往返次数以致成本增加。（杨舒怡）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)

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