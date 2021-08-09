东京奥运会8月8日晚落下帷幕。同一天，东京都单日新增新冠确诊病例连续第5天超过4000例。按照共同社说法，东京都疫情呈现“爆发式”扩散趋势。首相菅义伟先前重申，疫情快速恶化与举办奥运会无关。

东京奥运会最后一天，东京都报告4066起新增病例，而在奥运开幕的7月23日，这一数字是1359例。

8月5日，东京都日增病例创下疫情暴发以来最高纪录，达5042例。

7月底以来，东京疫情扩散速度明显加快，最近7天的日均新增病例升至4037例，首次超过4000例，比前一周激增30%。

日本厚生劳动省6日报告该国首例感染变异新冠病毒拉姆达毒株病例。一名去过秘鲁的女性7月20日在东京羽田机场入境检测时查出感染拉姆达毒株。

这种最早在秘鲁发现的毒株被世界卫生组织列为“需要留意”的变异新冠病毒之一。这种毒株可能具有更高传染性、更强抵御中和抗体的能力。

东京奥组委8日说，7月1日以来，与奥运相关的确诊病例累计436例，其中居住在日本的确诊者有286人，居住在海外的为150人。奥运村检测到33例阳性，包括涉及希腊花样游泳队的聚集性病例。

首相菅义伟6日否认疫情恶化与举办奥运有关。他说：“东京商业区人流相比奥运会开幕前没有增加……现阶段我不认为奥运会导致了疫情扩散。”

多家媒体开展的最新民调结果显示，菅义伟内阁所获支持率跌至30%左右，创他上台以来新低。多数调查对象不满政府在目前疫情形势下举办奥运。

鉴于疫情蔓延，日本政府8日宣布把实施重点防疫举措的地区从5地扩大至13地，期限与处于防疫紧急状态下的东京都等6地一样，持续到8月底。

所谓重点防疫举措是疫情出现扩大迹象时，为避免进入紧急状态而采取的一种对策，力度小于紧急状态，内容包括缩短餐饮业营业时间等。（王宏彬）（新华社专特稿）

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