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韩国农场时隔三个月再现非洲猪瘟

2021年08月09日08:42 | 来源：新华网
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　　韩国农林畜产食品部8日证实，江原道一个农场当天发现一例非洲猪瘟确诊病例。这是韩国农场大约3个月来再次出现这一高传染性和高致死率动物类疾病。

　　据韩联社报道，当地有关部门扑杀了农场饲养的大约2400头生猪。另外，当地政府紧急派遣防疫人员支援，发布48小时特别旅行禁令，限制前往江原道和京畿道与牲畜有关的场所。韩国国务总理金富谦要求卫生防疫部门尽全力防止疫情扩散。

　　韩国5月收到农场出现一例非洲猪瘟确诊病例报告，7月收到将近50例野猪感染非洲猪瘟的报告。鉴于野猪可能将非洲猪瘟病毒传染给家猪，韩国农林畜产食品部上月底宣布打算加强对农场的监控。

　　江原道等韩国北部地区前年暴发非洲猪瘟疫情，涉及14个农场，当时大约40万头猪遭扑杀。

　　非洲猪瘟是非洲猪瘟病毒感染猪引起的一种急性、出血性、烈性传染病，以高热、内脏器官严重出血和高死亡率为特征。非洲猪瘟不是人畜共患病，相关病毒不会感染人类，但被病毒污染的食物或鞋子、工具、车辆等物品可能助长病毒传播。这种病毒能在非高温条件下长期存活，目前没有可以防治的动物疫苗或特效药。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：崔越、燕勐)

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