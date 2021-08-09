新华社喀布尔8月8日电 阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德8日在社交媒体上说，塔利班已攻占阿北部塔哈尔省首府塔卢坎市。这是塔利班当天宣布攻占的第三个首府城市。

8日早些时候，穆贾希德宣布塔利班已攻占阿富汗北部的昆都士省首府昆都士市和萨尔普勒省首府萨尔普勒市。

阿富汗国防部发言人福阿德·阿曼当天对媒体表示，特种部队正在昆都士市对塔利班武装人员进行清剿。但阿富汗政府尚未透露萨尔普勒市和塔卢坎市的战况。

一名塔卢坎市居民在接受新华社记者采访时说，塔利班武装人员8日晚攻占塔卢坎市，并释放了监狱中的在押人员。政府军已经撤退到市郊。

一名萨尔普勒省官员在接受新华社记者采访时说，萨尔普勒市大部分地区已被塔利班占领。

塔利班6日宣布攻占西南部尼姆鲁兹省首府扎兰季市，7日宣布攻占北部朱兹詹省首府希比尔甘市。

美国总统拜登今年4月宣布，驻阿美军5月1日开始撤离，9月11日前完全撤出。7月8日，拜登表示，美国在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。随着美军加速撤离阿富汗，塔利班与阿政府军之间的战斗日趋激烈，当地安全形势持续恶化。

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