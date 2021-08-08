人民网雅加达8月7日电 （记者张杰）当地时间8月7日，首届“汉语桥”世界小学生中文秀印尼总决赛以线上方式成功举办。

本次比赛由中国中外语言交流合作中心、中国驻印尼大使馆主办，印尼雅加达华文教育协调机构和印尼阿拉扎大学孔子学院联合承办，中国银行雅加达分行赞助，决赛主题为“快乐中文”（Chinese，Joy & Fun!），包括主题演讲和中华才艺表演环节。

印尼是东南亚首批举行“汉语桥”世界小学生中文秀活动的国家之一。经过选拔和推荐，共有来自印尼9个省份、11所学校的28名学生参加了本次印尼总决赛，各校师生、家长等近200人观看了比赛。

在上半场的演讲环节中，参赛选手们各自声情并茂地讲述了学习中文的快乐瞬间，抒发了对中文的热爱之情；在下半场的中华才艺表演环节中，选手们带来了绕口令、唱歌、舞蹈等丰富多彩的参赛节目。其中，来自东爪哇省印尼泗水新中三语学校的选手蔡慧霞（Mellysa Parish）为大家带来了一段惟妙惟肖的黄梅戏《女驸马》选段《谁料皇榜中状元》，得到了评委的高分；同样来自东爪哇省印尼泗水新中三语学校选手王妞（Claretta Loryn Ong）深情演绎了一首《我爱你中国》，两位选手最终分别荣获本次总决赛的一等奖。

一等奖获得者王妞（Claretta Loryn Ong）演唱《我爱你中国》。印尼雅加达华文教育协调机构供图

一等奖获得者蔡慧霞（Mellysa Parish）演唱黄梅戏《女驸马》选段《谁料皇榜中状元》。印尼雅加达华文教育协调机构供图

在活动闭幕式上，中国驻印尼大使馆文化处参赞周斌进行了线上致辞。周斌代表中国驻印尼大使馆热烈祝贺印尼首届“汉语桥”世界小学生中文秀成功举办，同时对参与本次大赛筹办工作的雅加达华文教育协调机构和阿拉扎大学孔子学院表示衷心感谢。周斌表示，“汉语桥”大中学生比赛已经走过了二十多个年头，吸引了包括印尼在内的130多个国家和地区、100多万名学生参加。今年“汉语桥”首次举办小学生中文秀，为小学生提供了展示中文能力的舞台，将大大激发小学生朋友们学习汉语的热情。印尼被选为20个首度小学生中文秀的赛区之一，也充分展示了近年来开展汉语教学的突出成果。

中国驻印尼大使馆文化处参赞周斌致辞。印尼雅加达华文教育协调机构供图

印尼文教部职业教育总司李健主任在致辞中表示，希望每年都能参加“汉语桥”的比赛，未来能有更多关于中文的活动。

印尼文教部职业教育总司李健主任致辞。印尼雅加达华文教育协调机构供图

印尼雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰在致辞中感谢了印尼各省、各个学校的领导、辅导老师的辛勤付出，希望小选手们继续努力，将来成为印中友好使者。

印尼雅加达华文教育协调机构执行主席蔡昌杰致辞。印尼雅加达华文教育协调机构供图

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