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雅万高铁10号隧道顺利贯通

2021年08月08日15:55 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达8月7日电 （记者张杰、徐伟）当地时间8月6日，印尼雅万高铁10号隧道顺利贯通，全线又一重点控制工程施工取得重大进展，为雅万高铁全线建成通车奠定了坚实基础。

雅万高铁10号隧道顺利贯通。中国中铁印尼雅万高铁项目经理部一分部供图

雅万高铁10号隧道由国铁集团所属中国铁路国际公司牵头的中方施工联合体成员中铁三局集团负责施工，隧道位于西万隆县帕达拉郎镇境内，全长1230米，设置斜井1座。隧道地表主要分布为水稻田，出口为村镇，最大埋深37m，隧道在进口段下穿印尼既有运营铁路，安全风险高、施工难度大。

雅万高铁10号隧道进口。中国中铁印尼雅万高铁项目经理部一分部供图

自2019年3月开工以来，中方施工企业先后克服埋深浅、地质差；下穿既有铁路为老式的窄轨铁路，极易变形难以控制；车流量较大；施工安全风险高等众多难题，采用超前地质预报与监控量测系统、纵横抬梁加固既有铁路、隔离桩及地表注浆止水、洞内注浆加固土体、洞内CRD工法+双层初支下穿等多重措施，严格执行工艺工法，严控安全质量，有力保证了施工进度及安全。

雅万高铁10号隧道出口。中国中铁印尼雅万高铁项目经理部一分部供图

雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，是印尼国家以及东南亚地区首条350km/h标准高速铁路，全长142.3km，建成通车后，雅加达到万隆的出行时间，将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，可以有效促进当地经济和方便民众出行。

(责编：崔译戈、常红)

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