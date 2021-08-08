人民网莫斯科8月8日电 （记者荣翌）为庆祝中国共产党成立100周年、《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，“留苏百年”大型图片展8月7日在莫斯科格林伍德国际贸易中心开幕。

展览较为全面地展示了早期中国共产党人留学苏俄的足迹，生动再现了几代留苏学子矢志报国的事迹和精神。展览面积约400平方米，分为“求索”“奋斗”“报国”三大篇章，部分历史影像资料属首次公开展出，具有珍贵价值。

中国驻俄罗斯大使张汉晖出席开幕式并致辞。他表示，中国学子赴苏留学的历史是中俄两国人民友谊的见证，是两国关系史上辉煌灿烂的一页，也为两国关系的发展奠定了坚实基础。中俄两国元首制定互派留学生规模达到10万人的目标提前实现，两国教育交流合作达到新的高度，给年轻学子提供了机遇。他鼓励在俄留学生、中资企业员工重温历史，不忘初心，传承中俄传统友谊。

“一百年前，中国共产党派出了第一批优秀留苏学子，此后在苏中国留学生数量不断增加。为筹备本次展览，工作人员在俄罗斯国家社会政治历史档案馆查阅了大量资料，挖掘了许多感人故事。”俄罗斯国家社会政治历史档案馆副馆长阿斯塔霍娃说。

俄罗斯中国总商会会长、欧美同学会留苏分会副会长周立群在开幕仪式上表示，百年来，一代代留苏学子矢志不渝跟党走，追求真理、刻苦学习、无私奉献，为国家谋发展、为民族谋复兴。他们的奋斗足迹激励我们勇于担当、善于作为，为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系、增进两国人民相互了解和传统友谊作出更大贡献。

展览由欧美同学会(中国留学人员联谊会)、中共上海市委统战部、上海市档案局(馆)、上海市欧美同学会联合主办，莫斯科格林伍德国际贸易中心承办。图片展将面向全体驻俄中资企业（机构）、留学生、华人华侨等免费开放至2021年底。

(责编：崔译戈、常红)