人民网莫斯科8月8日电 （记者荣翌）8月7日，中国国家冰球集训队赴俄罗斯备战北京冬奥会欢迎仪式在莫斯科格林伍德国际贸易中心举行。

据2022年北京冬奥会冰球项目备战工作领导小组组长王玄介绍，此次赴俄的国家冰球集训队运动员包括男队35人、女队30人，将在俄开展为期五个月左右的训练和比赛。集训期间，男队将参加大陆冰球联赛（KHL）约50场比赛，女队将参加俄罗斯女子冰球联赛（WHL）约40场比赛。

王玄告诉记者，在过去一年多的时间里，中国国家冰球队一直在国内训练。此次赴俄集训，采用“外训外赛”“以赛代训”的方式，目的是为了提高竞技水平，尤其是对抗和实战能力，积极备战北京冬奥会，争取以优秀成绩为国争光。据了解，集训队出发前制定了详细防疫方案，在俄期间将进行封闭式训练和管理，确保队员安全健康。

中国驻俄罗斯大使张汉晖、莫斯科州州长顾问阿尔乔姆、莫斯科州红城市体育文化局局长耶利扎洛夫、俄罗斯青年事务署国际部部长切尔诺戈洛多娃等出席了欢迎仪式。

(责编：崔译戈、常红)