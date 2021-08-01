人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

“汉语桥”世界大、中学生中文比赛泰国赛区决赛成功举办

2021年08月01日10:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣致辞。语合中心-曼谷中心供图
中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣致辞。语合中心-曼谷中心供图

人民网曼谷8月1日电 （记者孙广勇）第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛泰国赛区决赛7月31日在线上成功举办。中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣、泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳塔玛塔等受邀出席并致辞。选手们齐聚“云端”，各显“神通”，经过激烈角逐，来自曼谷大学的罗春凤和美赛光明公学的李兴义分别获得大、中学生泰国赛区决赛冠军，并获得代表泰国参加全球总决赛的资格。

“汉语桥”立足于中文本身，全方位展示中国语言文化内涵，已成为中外语言文化交流的响亮品牌。本次比赛由中国驻泰王国大使馆、泰国高等教育与科研创新部、泰国教育部、中外语言交流合作中心联合主办，泰国高等教育与科研创新部次长办、泰国教育部基教委、民教委、职教委和语合中心-曼谷中心共同承办。受泰国新冠肺炎疫情影响，决赛全程以线上方式进行。

中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣在致辞中表示，2021年是“汉语桥”品牌成立二十周年，“汉语桥”比赛已成为泰国学生全面立体感知中国发展，提高对中国文化理解的一座桥梁，在增进中泰两国人文交流、民心相通、共同繁荣，以及深化中泰世代友好方面发挥了积极作用。希望各位参赛选手以诗琳通公主为榜样，努力学好中文，与中国青年一道谱写中泰友谊新篇章！

泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳塔玛塔勉励各位选手要锐意进取、迎难而上、砥砺前行，希望大家为荣耀而战，赛出风采！

泰国33所高校的143名选手参加了大学生比赛，67所中学的190名选手参加了中学生比赛。大学生组决赛包括即兴演讲、知识问答和才艺表演三部分；中学生组决赛分两轮进行，包括笔试、即兴主题演讲、才艺表演和知识问答四个板块。

决赛过程精彩激烈、亮点纷呈，在演讲及问答环节，选手们围绕“新冠疫情带给我们的思考与启示”“我想前往空间站探梦天宫”“我眼中的中国-东盟对话30年”等话题展开。在才艺表演环节，选手们各显身手，古筝弹奏、相声、快板、扇子舞、中文歌曲、武术、射箭等节目异彩纷呈、应接不暇，处处都洋溢着青春活力，为观众和评委们带来了一场文化视觉盛宴。

【1】【2】
(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部