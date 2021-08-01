人民网曼谷8月1日电 （记者孙广勇）第20届“汉语桥”世界大学生中文比赛、第14届“汉语桥”世界中学生中文比赛泰国赛区决赛7月31日在线上成功举办。中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣、泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳塔玛塔等受邀出席并致辞。选手们齐聚“云端”，各显“神通”，经过激烈角逐，来自曼谷大学的罗春凤和美赛光明公学的李兴义分别获得大、中学生泰国赛区决赛冠军，并获得代表泰国参加全球总决赛的资格。

“汉语桥”立足于中文本身，全方位展示中国语言文化内涵，已成为中外语言文化交流的响亮品牌。本次比赛由中国驻泰王国大使馆、泰国高等教育与科研创新部、泰国教育部、中外语言交流合作中心联合主办，泰国高等教育与科研创新部次长办、泰国教育部基教委、民教委、职教委和语合中心-曼谷中心共同承办。受泰国新冠肺炎疫情影响，决赛全程以线上方式进行。

中国驻泰王国大使馆临时代办杨欣在致辞中表示，2021年是“汉语桥”品牌成立二十周年，“汉语桥”比赛已成为泰国学生全面立体感知中国发展，提高对中国文化理解的一座桥梁，在增进中泰两国人文交流、民心相通、共同繁荣，以及深化中泰世代友好方面发挥了积极作用。希望各位参赛选手以诗琳通公主为榜样，努力学好中文，与中国青年一道谱写中泰友谊新篇章！

泰国高等教育与科研创新部部长阿奈·劳塔玛塔勉励各位选手要锐意进取、迎难而上、砥砺前行，希望大家为荣耀而战，赛出风采！

泰国33所高校的143名选手参加了大学生比赛，67所中学的190名选手参加了中学生比赛。大学生组决赛包括即兴演讲、知识问答和才艺表演三部分；中学生组决赛分两轮进行，包括笔试、即兴主题演讲、才艺表演和知识问答四个板块。

决赛过程精彩激烈、亮点纷呈，在演讲及问答环节，选手们围绕“新冠疫情带给我们的思考与启示”“我想前往空间站探梦天宫”“我眼中的中国-东盟对话30年”等话题展开。在才艺表演环节，选手们各显身手，古筝弹奏、相声、快板、扇子舞、中文歌曲、武术、射箭等节目异彩纷呈、应接不暇，处处都洋溢着青春活力，为观众和评委们带来了一场文化视觉盛宴。

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