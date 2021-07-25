本报记者 肖新新

7月16日，是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年纪念日。20年来，中俄关系经受住各种风险挑战，在国际风云激荡变幻中笃定前行，始终保持强劲势头，不断迈上历史新高。习近平主席指出，《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念符合两国根本利益，契合和平与发展的时代主题，是构建新型国际关系和人类命运共同体的生动实践。

《中俄睦邻友好合作条约》的延期，是中俄关系的里程碑，更是新起点。双方将继续弘扬世代友好、合作共赢的条约精神，在更大范围、更宽领域、更深层次上推进中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国发展振兴，为人类和平与发展事业作出更大贡献。

元首引领，开启双边关系新时代

两国元首是高水平中俄关系的缔造者和引领者，元首引领是中俄关系行稳致远、永葆活力的根本保障。近年来，在习近平主席和普京总统亲自引领和推动下，延续条约确立的精神和理念，中俄关系在高水平上持续、稳定、健康发展，成为当今世界大国、邻国和睦相处、合作共赢的典范。

2013年3月，习近平主席访问俄罗斯，开辟了两国关系的新纪元。此后，两国元首在双边与多边场合频频会晤，建立了密切的工作联系和深厚的个人友谊。习近平主席8次访俄或出席多边活动，普京总统9次来华，双方在各种场合会晤30余次。既有会谈桌前的纵论国是、战略决策，也有共乘高铁、同游涅瓦河的轻松交流，更有相互庆生的温馨时刻。其中很多场景为两国人民津津乐道：相互授予对方本国最高荣誉勋章，彼此接受对方母校名誉博士学位，与“海洋”儿童中心师生联欢，同两国小冰球运动员亲切互动……

如此高水平、高频率、高质量的元首外交，在大国交往中绝无仅有，不仅书写了中俄交往史上新的佳话，更有力引领两国关系迈入历史最好时期。

2019年6月，习近平主席同普京总统共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，共同开启中俄关系更高水平、更大发展的新时代。

面对新冠肺炎疫情挑战，习近平主席同普京总统5次通话，多次互致函电，共同出席一系列多边视频峰会，就中俄关系和重大国际地区问题深入交换意见，达成新的重要共识，为两国关系稳步前行发挥了最关键的战略引领作用，推动中俄新时代战略协作伙伴关系持续提升。

事实证明，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系稳定、牢固、坚韧，具有强大生命力和抗压能力，能够经受住各类风险挑战的考验。

携手共赢，构建互利合作新格局

蓬勃发展的务实合作成为中俄关系持续发展的引擎。近年来，双方不断深化共建“一带一路”和欧亚经济联盟对接，构建全方位、深层次、多领域的中俄互利合作新格局，推动区域开放包容合作。

2014年2月，习近平主席应普京总统邀请专程出席索契冬奥会开幕式。普京总统表示，俄方积极响应中方建设丝绸之路经济带和海上丝绸之路的倡议，愿将俄方跨欧亚铁路与“一带一路”对接，创造出更大效益；2015年5月，两国元首共同签署联合声明，开启丝绸之路经济带建设与欧亚经济联盟建设对接合作进程；2018年5月，中国同欧亚经济联盟签署经贸合作协定；2017年5月、2019年4月，普京总统两次赴北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛，对共建“一带一路”表达坚定支持……

发展战略深入对接，中俄高水平的政治关系正不断转化为务实合作成果，两国合作的内生动力不断增强，质量和体量同步提升，共同利益纽带不断拉紧——

双边贸易额从2000年的80亿美元增长到2020年的1078亿美元；田湾核电站和徐大堡核电站顺利开工，中俄原油管道二线工程、东线天然气管道中段等重大项目顺利投产；“滨海1号”“滨海2号”陆海联运国际交通走廊、中蒙俄经济走廊、中欧班列等项目稳步推进；两国政府启动国际月球科研站合作……一个个项目从蓝图变为现实，合作清单越拉越长，步伐越迈越大，成果越来越多。

“东北—远东”“长江—伏尔加河”两大区域性合作机制日益丰富完善，中俄博览会、中俄地方合作园等合作平台不断涌现……地方合作活力强劲，发展空间更加广阔。

152对友好省州和友好城市架起友谊之桥；每年近500万人次的往来汇聚民相亲、心相通的洪流；国家年、语言年、旅游年、青年友好交流年、媒体交流年、地方合作交流年、科技创新年等国家级主题年活动的举办，赓续敦亲睦邻的传统……人文交流和民间交往拉开了维度、拓展了广度、增加了深度，两国世代友好的民意基础日益坚实。

俄罗斯国际事务委员会主席伊戈尔·伊万诺夫表示，俄中务实合作已经成为推动双边关系发展的强大动力和坚实基础。双方继续深化发展战略对接，将给两国和地区人民带来更多福祉，为世界经济增长创造更多机遇。

并肩担当，为国际秩序注入正能量

中俄始终肩并肩站在一起，背靠背紧密合作，为捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣发挥中流砥柱作用。两国以实际行动诠释了“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国关系”的应有之义。

面对疫情挑战，中俄同舟共济、守望相助。俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团来华的国家，也是最先向中国提供抗疫物资的国家之一；中国是向俄提供抗疫物资支持最有力的国家；两国空中航线始终畅通，边境货运从未中断；两国政府、医疗机构、科研院所、企业等定期交流抗疫经验……俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁认为，这生动体现了俄中两国患难与共、互相帮助的传统友谊，也彰显了新时代俄中关系的高水平和特殊性。

抵制“政治病毒”，反对将疫情政治化、污名化，中俄坚定站在历史正确的一边。两国元首就双边及国际问题沟通协调，共同出席几乎所有重要多边会晤，提出团结战胜疫情和携手重振全球经济的“中俄方案”，发出坚持多边主义、共同应对全球挑战的时代强音。

打赢全球抗疫之战，中俄积极作为，彰显大国担当。中方率先承诺将疫苗作为全球公共产品，并加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，已成为世界上对外提供疫苗最多的国家；俄罗斯疫苗已在超过70个国家得到注册和使用；两国企业联合研产的疫苗稳步推进……携手抵制“疫苗民族主义”，共同弥合“免疫鸿沟”，“中俄贡献”世界瞩目，有力推动构建人类卫生健康共同体。

在国际和地区事务中，两国密切协调配合，为动荡变革的世界注入更多正能量。共同维护二战胜利成果，坚定捍卫联合国宪章和国际关系基本准则，坚决反对单边主义、保护主义、霸凌主义，就反恐、应对气候变化、抗疫等地区和全球性问题，深化在联合国、上海合作组织、金砖国家、二十国集团、亚太经合组织等国际和地区机制中的沟通协作……两国支持和践行真正的多边主义，不断为推动国际秩序和国际体系朝着更加公正合理的方向发展贡献“中俄力量”。

潮平两岸阔，风正一帆悬。在《中俄睦邻友好合作条约》精神指引下，中俄两国将继续凝心聚力，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同开创中俄新时代全面战略协作伙伴关系更加美好未来。

《 人民日报 》（ 2021年07月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、燕勐)