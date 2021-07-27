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百年匠心工艺传承 塔尔寺酥油花常开

2021年07月27日09:45 | 来源：人民网-国际频道
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7月25日，省级非物质文化遗产项目塔尔寺酥油花的代表性传承人朋措坚参（右）在塔尔寺酥油花馆讲解酥油花的制作过程。人民网 谢莹摄
7月25日，省级非物质文化遗产项目塔尔寺酥油花的代表性传承人朋措坚参（右）在塔尔寺酥油花馆讲解酥油花的制作过程。人民网 谢莹摄

人民网西宁7月27日电 （谢莹）有人曾说，来青海游玩不去塔尔寺会很遗憾，而到了塔尔寺不看酥油花更为遗憾。酥油花的艺术地位可见一斑。

塔尔寺坐落于青海省西宁市湟中县，酥油花、壁画和堆绣并称为“塔尔寺三绝”。2006年5月20日，塔尔寺酥油花经国务院批准，成功列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

酥油花是何物？如何制作酥油花？回答这些问题的最佳人选莫过于在寺院里制作酥油花数十年的僧人了。朋措坚参，藏族，1971年3月13日出生，从12岁起在塔尔寺学习酥油花制作，是省级非物质文化遗产项目塔尔寺酥油花的代表性传承人。

朋措坚参介绍，酥油花最早用于每年正月十五的祈愿大法会，后来因其极高的艺术价值才开始展出，供游客观赏。酥油花是用凝固的酥油捏塑而成，虽然被称之为“花”，但是其创作形式却不仅限于花。小至花鸟鱼虫，大到亭台楼阁，更不要说数以百计的人物走兽，酥油花的造型丰富，绚丽多彩。

固体的酥油本是白色，如何变身为绚丽多彩的酥油花呢？这就少不了矿石颜料的加持。相比于现代油彩，矿石颜料不会与酥油发生化学反应，颜色更为亮丽持久。

酥油花精美绝伦的背后是一场僧人与寒冬腊月的特殊较量。由于酥油的融点在25摄氏度左右，因此每年酥油花的制作都选在青海最冷的时节——农历十月十五到正月十五。不仅大殿内要保持较低的室温，僧人在制作时还需不时将手指浸泡在冰水中。

酥油花的制作并不是一劳永逸的，每年都会推陈出新。如此大的工程，仅由四十余位僧人完成。为了传承酥油花工艺，塔尔寺每年会筛选一到两位有天分的年轻僧人加入制作团队。新的成员年龄平均在十一二岁，从开始学习到能够参与制作复杂的酥油花需要将近二十年。

对于朋措坚参来说，能将制作的精美酥油花展现在来塔尔寺参观的游客面前是件很自豪的事情。谈及未来，他希望有朝一日能成为国家级酥油花传承人。

(责编：刘叶婷、常红)

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