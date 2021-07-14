新华社杜尚别7月13日电 当地时间7月13日，对塔吉克斯坦进行正式访问的国务委员兼外长王毅在杜尚别同塔外长穆赫里丁举行会谈。

王毅表示，中塔是友好近邻和全面战略伙伴，习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领是两国关系最大的政治优势和坚实保障。双方率先建立发展共同体和安全共同体，在中国同中亚国家关系中走在前列，树立了典范。明年是中塔建交30周年，两国关系面临新的机遇。中方愿同塔方继往开来，共同开创两国关系下一个更加美好的30年。

王毅说，中塔始终相互理解、相互信任、相互支持，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义。两国在反干涉、反霸凌方面是“不结盟的盟友”，这一优良传统要继续保持下去。感谢塔方在涉及中方核心利益问题上始终同中方站在一起。中方必将坚定支持塔方维护国家独立、主权、安全，坚决反对任何干涉塔内政的行为。

王毅强调，中方将继续向塔方提供疫苗支持，推进两国医疗卫生合作，帮助塔方彻底战胜疫情。在疫情防控常态化背景下，中方愿同塔方加强发展战略对接，推进高质量共建“一带一路”，保持双边贸易额逆势增长良好势头，加快商签中长期经贸合作规划，促进贸易投资便利化，加强农业、减贫合作。希双方发挥边境疫情联防联控机制作用，不断加强边境口岸服务两国防疫和发展的效能。

王毅表示，“中国+中亚五国”是契合地区国家需要的新型合作机制，具有广阔发展前景。我们要把这一机制做大、做强、做长远，造福地区国家可持续发展。中方将全力支持塔方筹办好上海合作组织峰会。

穆赫里丁热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国在中国共产党领导下取得举世瞩目的发展成就。穆赫里丁表示，塔中建交以来，两国政治互信不断加深，在国际和地区事务中密切协作，双边关系快速发展。中国在世界上树立了有效抗击疫情的榜样，为各国防控疫情作出巨大贡献。塔方感谢中方提供疫苗援助，希同中方加强抗疫合作，在“一带一路”框架下推进经贸、农业、投资、交通运输等领域合作，以明年庆祝两国建交30周年为契机推动两国关系实现更大发展。塔方愿同中方加强在上合组织、亚信、“中国+中亚五国”等多边框架下的协调合作，共同推动上合组织峰会取得积极成果。

双方还专门就阿富汗当前局势及下步演变深入交换了意见，就加强两国安全合作、维护边境地区稳定达成了重要共识。

会谈结束后，双方共同出席有关双边合作文件签字仪式并共同会见记者。

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