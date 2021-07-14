新华社杜尚别7月13日电 当地时间7月13日，国务委员兼外长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁共同会见记者。有记者问，美国日前宣布将于8月31日完成在阿富汗的军事行动，阿局势进入关键阶段，请问中方对此有何评价？

王毅表示，美国发动的阿富汗战争至今已持续20年，但和平迟迟没有到来。在此期间，数万名阿富汗平民因美军行动在战火中丧生，上千万人流离失所、沦为难民。美国今天在撤出阿富汗的时候，应当反思自己在阿富汗问题上所扮演的角色，应当考虑如何为阿富汗的和解重建履行应尽的义务。

王毅说，阿富汗是独立主权国家，阿富汗人民是有着强烈自尊心的民族。事实再次证明，任何对阿富汗的强权干涉都注定会以失败告终。美国和北约从阿富汗撤出，阿富汗人民痛定思痛，有了一个将国家和民族的命运掌握在自己手中的新的机遇。

王毅表示，长期以来，阿富汗政府为维护阿富汗的国家统一、社会稳定以及民生改善做了大量工作，应当得到公正的评价。塔利班作为阿富汗的主要军事力量，应当意识到对国家和民族承担的责任，坚决同一切恐怖势力划清界限，以对国家和人民负责任的态度回归阿富汗政治主流。

王毅指出，中方支持并期待阿富汗各方本着“阿人所有，阿人主导”原则，从阿富汗自身根本和长远利益出发，通过阿人对话协商，构建符合阿富汗国情并得到人民拥护的政治架构，共同开辟国家新的未来。王毅表示，中国是阿富汗山水相连的邻邦，我们始终尊重阿富汗的主权独立和领土完整，始终奉行面向全体阿富汗人民的友好政策，始终坚持不干涉阿富汗内政的基本准则，始终相信阿富汗各党派各民族有能力、有智慧处理好自己的问题，管理好自己的国家。

王毅强调，当务之急有三点：第一，避免阿战火扩大，尤其要防止阿富汗发生全面内战；第二，尽快重启阿人内部谈判，实现政治和解；第三，防止各种恐怖势力在阿乘机坐大，决不能使阿再度成为恐怖分子的聚集地。

王毅说，中方对阿富汗未来的期待是：建立广泛包容的政权安排，奉行稳健的穆斯林政策，坚决打击一切恐怖主义和极端思潮，致力于同所有邻国友好相处。中方支持一切有利于实现上述目标的努力，并愿为此同各方沟通协调，开展外交斡旋，提供必要便利。

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