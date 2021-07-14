新华社杜尚别7月13日电 当地时间7月13日，国务委员兼外长王毅在杜尚别同塔吉克斯坦外长穆赫里丁共同会见记者。

王毅表示，今年恰逢上海合作组织成立20周年，上合组织发展到了一个关键节点。塔方是上合组织轮值主席国，双方就如何推动上合组织发展壮大深入交换意见。中方对此有以下主张：

一是充分发掘“上海精神”的时代价值。以“互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展”为内涵的“上海精神”，是上合组织秉持的核心理念，也是上合组织在国际上树立起的一面旗帜。在“上海精神”指导下，上合组织超越社会制度和历史文化不同，树立了新型国家关系典范。面对当前百年变局和世纪疫情，“上海精神”的时代价值进一步凸显。上合组织成员国应当从中汲取精神力量，继续引领上合组织的发展方向。

二是切实发挥安全合作的保障作用。上合组织以维护成员国共同安全为重要使命，将打击“三股势力”作为核心任务，以实际行动践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，建立了军事、反恐、禁毒、网络安全等联合演习机制，构建起严密健全的执法安全合作网络。我们要继续用好用足这些合作机制，切实为各国经济社会发展创造良好安全环境。

三是加快推进共同发展的合作布局。上合组织积极开展全方位务实合作，签署多边经贸合作纲要、国际道路运输便利化协定等重要文件，深度参与高质量共建“一带一路”，在互联互通、经贸投资、能源资源等领域实施了一大批战略性大项目。我们要进一步深化发展战略对接，完善区域一体化布局，促进彼此利益融合。

四是继续引领开放包容的区域合作。上合组织传承丝路精神，倡导尊重多样文明，在交流互鉴中共同进步，在兼容并蓄中共谋发展，成为拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，全球面积最大、人口最多的区域组织。我们应当推动上合组织机制体制建设不断进步，走出一条符合时代潮流的区域合作之路，推动上合组织在地区和国际事务中发挥更大作用。

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