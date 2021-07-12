新华社北京7月12日电（记者孙楠）在联合国人权理事会第47届会议期间，中国民间组织国际交流促进会日前举办“以发展促人权—民间组织的实践”云上边会。来自中国、柬埔寨、缅甸、蒙古国等国的专家学者和民间组织负责人参与讨论。

云南大学人权法研究中心主任刘红春表示，民间组织逐渐成为人权保护的重要力量，在人权治理中发挥着越来越关键的作用。

蒙古人民党法律处处长阿玛巴特表示，保护人权不仅需要政府和政党的引导和努力，更需要社会各界和非政府组织的充分参与和支持。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒认为，没有发展就没有人权，民主和人权都应该以促进发展为出发点。各国人民有选择适合本国国情发展道路的权利。

柬埔寨亚洲展望研究所副所长陈金龙表示，在发展模式上不能搞“一刀切”，必须充分考虑不同国家国情、历史、文化等差异。发展与人权紧密关联，并行不悖，促进人权事业进步要建立在以人民为中心的理念基础上。

缅甸光明基金会主席奈林表示，中国不仅实现了自身发展，还为世界共同发展和构建人类命运共同体作出了重要贡献。

据中国民间组织国际交流促进会介绍，面对新冠肺炎疫情，中促会发起“丝路一家亲”民间抗疫共同行动，为全球疫情防控贡献了中国民间智慧和力量。

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