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初步统计结果显示摩尔多瓦行动和团结党在议会选举中领先

2021年07月12日18:15 | 来源：新华网
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新华社布加勒斯特7月12日电（记者林惠芬）基希讷乌消息：摩尔多瓦中央选举委员会12日公布的初步统计结果显示，在11日举行的议会选举中，右翼的行动和团结党以较大优势领先于其他政党。

摩尔多瓦11日提前举行议会选举，共有20个政党、两个联盟竞选新一届议会101个席位。全国320多万选民中有48.41%的人参加当天的投票。政党和竞选联盟进入议会的门槛分别为5%和7%。

根据摩中央选举委员会完成的对99.86%的选票统计，由总统桑杜创建并曾领导的行动和团结党以超过52.74%的得票率领先于其他对手；位居第二的是由社会主义者党与共产党人党组成的竞选联盟，得票率为27.22%；绍尔党以5.75%的得票率位居第三。其他参选的政党或联盟均未突破进入议会的门槛。

摩尔多瓦议会任期4年。本届议会于2019年2月选举产生，由于没有一个政党获得绝对多数席位，组阁过程一波三折。根据摩宪法，如果两次组阁失败，总统有权解散议会，宣布提前举行议会选举。今年4月28日，桑杜签署行政令，依法解散议会，并确定于7月11日提前举行新一届议会选举。

(责编：崔越、杨牧)

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