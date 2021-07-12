新华网首尔7月12日电（记者周思雨 报道员孙一然）中国驻韩国大使馆9日向韩国白血病小儿癌协会捐赠儿童轮椅、熊猫玩偶、熊猫花样口罩、小米手写板等患儿用品。中国驻韩国大使邢海明及夫人、中国驻韩国大使馆政治处公使衔参赞方坤、韩国白血病小儿癌协会会长李重明、韩中交流协会会长金容德出席捐赠仪式。

图为捐赠仪式现场。右二为中国驻韩国大使邢海明，右一为中国驻韩国大使夫人，左二为韩国白血病小儿癌协会会长李重明，左一为韩中交流协会会长金容德。（中国驻韩国大使馆供图）

邢海明表示，中韩两国素有在困难中互帮互助的友好传统。在应对此次新冠疫情中，两国政府和人民相互雪中送炭、投桃报李，书写了“道不远人、人无异国”的佳话美谈。韩国白血病小儿癌协会为救助受白血病等病痛折磨的患儿提供巨大帮助和支持，让人深受感动。中国驻韩国大使馆愿尽一份微薄之力，帮助白血病患儿早日战胜病魔、重回正常生活。今明两年是“中韩文化交流年”，明年是中韩建交30周年。希望并相信此次捐赠会加深两国人民间的友好感情，助力中韩关系长远发展。

李重明向邢海明颁发了感谢状，并表示，协会自2000年成立以来，一直将改善白血病小儿癌患儿生活及韩社会认识作为使命，为此作出积极努力。中国驻韩国大使馆是首家向协会捐赠患儿用品的外国使领馆，意义特殊且重大。捐赠物品均为中方细心挑选，具有中国特色，又符合患儿实际需求，体现了对患儿的无限关爱。

(责编：燕勐、徐祥丽)