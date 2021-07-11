新华社墨西哥城7月10日电（国际观察）海地政治乱象加剧 人道危机堪忧

新华社记者裴剑容 闫亮 王钟毅

海地总统若弗内尔·莫伊兹7日凌晨遇刺身亡后，海地议会参议院9日任命参议院议长约瑟夫·朗贝尔为临时总统，与此前自行宣布代行国家领导人职责的总理克洛德·约瑟夫形成政治对峙。分析人士指出，未来海地政局充满变数，人道主义危机可能恶化。

政治乱象加剧

海地议会参议院9日任命朗贝尔为临时总统。朗贝尔当晚在社交媒体推特上发文对参议院的支持表示感谢，称希望自己能为海地政府的民主过渡铺平道路。但10日他又宣布，参议院已决定推迟原定于10日举行的总统就职仪式。

由于参议院30名议员中20人任期已满，目前只剩10名议员在任期内，因此参议院的决议早已不具备法律效力。而且据当地媒体报道，这10名在任议员中也仅有8人支持任命朗贝尔为临时总统，另两人选择了弃权。因此，目前尚不明确朗贝尔是否能以临时总统身份走马上任。

与此同时，海地议会众议院所有议员任期均已届满。根据海地现行宪法，总统遇袭身亡后，应由议会参众两院选出新的国家领导人。就海地议会目前形势看，通过参众两院推选总统的道路基本行不通。

此外，海地总理约瑟夫目前在政府中的角色也存在不小争议。总统莫伊兹在遇袭前已于5日签署任命，由前政府部长阿里埃尔·亨利出任新一任总理。原定于7日举行的新总理就职仪式因当天凌晨总统遇刺而取消。

莫伊兹遇刺身亡后，约瑟夫随即宣布自己暂时代行国家领导人职责。亨利9日在接受路透社电话采访时说，因为有总统的任命法令，莫伊兹遇刺后他才是海地合法和最高的领导人，应由他组建新政府。分析人士认为，总统遇刺后海地政府权力归属不明，埋下国家可能陷入动荡的隐患。

案件错综复杂

海地警方8日说，一个由28人组成的武装团伙涉嫌参与刺杀莫伊兹，包括两名海地裔美国人和26名哥伦比亚人；其中17人已被抓获，3人被击毙，仍有8人在逃。

哥伦比亚政府9日公布17名涉嫌参与刺杀莫伊兹的哥伦比亚公民身份，另有4家公司因涉嫌组织并参与刺杀行动正在接受调查。

哥国家警察总局长巴尔加斯在9日举行的新闻发布会上说，目前已确定身份的17人均曾在哥军方服役，并于2018年至2020年间相继退役。

英国《卫报》网站援引专家的话报道说，这些刺杀者只是受雇杀人，问题在于何人雇用了他们。由于莫伊兹政敌很多，因此很难猜测究竟是谁谋划了这起刺杀。

10日，哥伦比亚警方派出的调查组已经抵达海地首都太子港，将协助海地进行案件调查。截至目前，海地官方仍未正式公布总统遇刺的具体原因。

人道危机堪忧

据当地媒体报道，海地政府已向美国和联合国发出请求，希望其向海地派兵保护关键基础设施，协助海地政府维持局势稳定，为接下来的总统和议会选举做准备。联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克10日证实，海地政府已致函联合国请求帮助。

美国历史上曾对海地进行过多次军事入侵和政治干涉，但此次尚未公开明确表态是否会向海地提供军事帮助。据外媒报道，数以百计的海地民众10日聚集在美国驻海地使馆外，希望寻求政治庇护、逃离国家。

海地位于加勒比海北部的伊斯帕尼奥拉岛，人口大约1100万，经济以农业为主，严重依赖外援，是西半球最贫穷国家之一。近年来，海地饱受政治动荡、自然灾害、社会治安问题和人道主义危机困扰。世界银行统计显示，2020年海地国内生产总值萎缩约3.8%，贫困率达到60%左右。

分析人士认为，总统遇刺之后，充满变数的政局将加剧海地人道主义危机。联合国儿童基金会9日发表声明说，海地总统遇袭身亡后的暴力加剧和不稳定因素，可能会给该机构在海地的人道主义援助带来严峻挑战，并危及他们为当地最脆弱儿童和家庭提供的救援。

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