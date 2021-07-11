新华社北京7月11日电 7月11日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平同朝鲜劳动党总书记、国务委员长、朝鲜武装力量最高司令官金正恩就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。

习近平在贺电中指出，1961年，中朝老一辈领导人高瞻远瞩，作出签订《中朝友好合作互助条约》的战略决策，为巩固两国人民用鲜血凝成的战斗友谊、推动两国持久友好合作奠定了重要政治法律基础。60年来，中朝双方秉持条约精神，相互坚定支持，携手并肩奋斗，增强了两党两国兄弟般的传统友谊，促进了各自社会主义事业发展，维护了地区乃至世界和平稳定。

习近平强调，近年来，我同总书记同志多次会晤，规划两党两国关系发展蓝图，增添中朝友谊的时代内涵，达成一系列重要共识。当今世界，百年未有之大变局正在加速演进。我愿同总书记同志加强战略沟通，把握好中朝关系前进方向，引领两国友好合作不断迈上新台阶，更好造福两国和两国人民。

习近平强调，我们不久前隆重庆祝了中国共产党百年华诞。当前，朝鲜人民正团结一心，全力贯彻朝鲜劳动党八大决策部署。中方坚定支持朝方发展经济民生、有力推进社会主义建设事业。相信在总书记同志带领下，朝鲜党和人民一定能够取得新的更大成就。

金正恩在贺电中表示，签订《朝中友好合作互助条约》向全世界彰显了朝中两党、两国政府和人民在牢固的法律基础上，长期发展鲜血凝成的朝中友谊的坚定意志。60年来，朝中两国相互支持、相互帮助，书写了值得自豪的友好历史。近年来，面对复杂多变的国际形势，朝中两国同志般的信任和战斗友谊日益加深，双方关系发展到更高阶段。

金正恩表示，不断加强和发展朝中友好合作关系是朝鲜党和政府坚定不移的立场。朝鲜党、政府和人民将更加珍视作为双方共同宝贵财富的朝中友谊，在建设社会主义、共产主义的神圣征程中坚定地同中国共产党、中国政府和中国人民携手前行。再次祝贺中国共产党成立100周年，祝愿中国党和人民在全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的事业中取得更大胜利。

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