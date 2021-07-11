新华社伦敦7月10日电（记者许凤）中国驻英国大使馆发言人10日表示，英国议会下院外委会日前发布的涉疆报告，出于不良政治动机，散布关于中国新疆的大量虚假信息，恶意诋毁中国治疆政策，粗暴干涉中国内政。中方对此强烈愤慨、坚决反对。

发言人表示，报告中对新疆人权状况的指责毫无根据，充满谎言。新疆根本不存在所谓“拘留营”。新疆依法设立的职业技能教育培训中心属于学校性质，与英国设立的“转化和脱离项目”、法国设立的去极端化中心没有本质区别，都是预防性反恐和去极端化的有益尝试和积极探索。

发言人指出，新疆没有所谓“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业，各族公民的合法劳动权益受到保护。运用科技产品和大数据方法提升社会治理水平，这是现代国家的通行做法，不针对任何特定民族，目的是为提高社会治理水平、有效预防打击犯罪。

发言人表示，中国坚持人民至上，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持促进人的全面发展，依法保护各族人民的人权和基本自由。正是由于中国的不懈努力，当前新疆经济繁荣、社会稳定、民族团结、人民安居乐业，各族人民的政治权利、经济权利、社会权利和宗教信仰自由权利得到前所未有的保障。新疆各少数民族的语言文字、传统文化、风俗习惯得到保护和传承。

发言人表示，新疆事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。

(责编：杨光宇、燕勐)