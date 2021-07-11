新华社华盛顿7月10日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国佛罗里达州迈阿密-戴德县官方数据显示，截至当地时间10日上午，该县瑟夫赛德镇住宅楼部分坍塌事故造成的死亡人数已升至86人，另有43人失联。

迈阿密-戴德县县长丹妮拉·卡瓦当天在新闻发布会上说，事故造成的死亡人数已升至86人，其中62人身份已得到确认，另有43人失联。卡瓦说，市政当局正与美国邮政管理局合作，确认遇难者身份，包括核实遇难者驾驶证信息等。

迈阿密-戴德县消防局局长艾伦·科明斯基预计，事故现场清理工作还要持续2至3周。鉴于无望找到幸存者，救援人员已于7日停止搜救，事故现场工作重点转为挖掘遇难者遗体和清理废墟。

事故调查和追责方面，瑟夫赛德镇镇长查尔斯·伯克特10日对美国媒体表示，调查人员正勘察与事故楼房结构几乎相同的姊妹楼，为塌楼原因寻找依据。据报道，截至10日，针对塌楼事故的法律诉讼已超过12起。

此外，塌楼事故引发对当地其他楼房安全状况的担忧。卡瓦等当地官员9日在一份联合声明中说，迈阿密-戴德县法院大楼在塌楼事故后一次检查过程中暴露出安全隐患，施工人员将立即对大楼进行维修，在此期间法院工作人员将居家办公。

6月24日凌晨，滨海小镇瑟夫赛德的一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。

(责编：艾雯、燕勐)