范思翔

留学人员看过来！物联网、大数据智能化……哪个领域你最擅长？

欧美同学会(中国留学人员联谊会)近日在北京举办第二届“双创”大赛媒体推介会。欧美同学会党组书记、秘书长王丕君在会上表示，举办大赛，是希望为广大留学人员搭建平台，帮助他们在中国建设创新型国家，提升国家科技创新体系整体效能，推进产业链、生态链、创新链构建等方面发挥才华和智慧，实现留学报国的梦想。

媒体推介会现场（图片由欧美同学会提供）

本届大赛主题为“海归智汇新时代 聚力创赢新发展”，分为宣传、报名、海选、初赛、产业决赛、全国总决赛6个阶段，设置物联网、智能制造、大数据智能化、生物医药和中医药4个赛区，目前各赛区已经启动。

值得一提的是，从本届大赛开始，欧美同学会将建立参赛项目数据库，通过信息化手段做好留学人员“双创”项目的汇集、筛选、孵化等工作。后续将组织留学人员中的投融资领域人才，对参赛项目进行分层评估、分类、辅导、孵化，以此增强大赛吸引力、凝聚力，形成品牌效应。

(责编：艾雯、燕勐)