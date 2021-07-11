人民网曼谷7月10日电（记者孙广勇） 7月7日，中国驻泰国大使馆与泰国21家主要侨团代表举行“中国百年沧桑巨变”线上研讨会，共同学习体会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，感受中国百年沧桑巨变，誓为促进中华民族伟大复兴和中泰关系发展作出新贡献。

使馆临时代办杨欣在主旨讲话中指出，习近平总书记“七一”重要讲话，系统回顾了中国共产党成立一百年来，团结带领全国各族人民开辟的伟大道路、创造的伟大事业、取得的伟大成就；庄严宣告实现了第一个百年奋斗目标、全面建成了小康社会，郑重宣示坚持和发展新时代中国特色社会主义、向全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进的坚定决心，深刻阐述以史为鉴、开创未来的根本要求。习总书记讲话高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富，为奋进新时代、走好新征程进一步指明了前进方向、提供了根本遵循。

杨欣积极评价广大旅泰侨胞在中国革命、建设、改革的各个历史时期，为中国的发展进步做出的重要贡献，在促进中泰友好上发挥的重要作用。希望旅泰侨胞在新征程上更加奋发有为，继续做复兴伟业的积极推动者、中泰合作的积极参与者、中国故事的积极讲述者、中华文化的积极传播者，为实现伟大复兴中国梦和促进中泰友好关系发展作出新的更大贡献。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，中国共产党百年华诞和习近平总书记重要讲话令海外侨胞欢欣鼓舞、备受感动。旅泰侨胞始终与祖（籍）国命运紧密相连，将坚定不移地拥护中国共产党领导，支持祖国建设发展，一如既往地搭建泰中友好桥梁，传播中华优秀文化，讲好中国故事，为中华民族伟大复兴发挥更大力量。

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