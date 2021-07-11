本报记者 庄雪雅

虽已退出外交一线工作，76岁的刘贵今（见图，新华社记者陈晔华摄）仍记挂着广袤的非洲大地。

出生于1945年的刘贵今，矢志奉献对非外交工作，在对非外交岗位坚守、耕耘近40年，长期在非洲国家常驻，年逾七旬仍为深化中非合作发挥余热，是首位中国政府非洲事务特别代表。积极推动建立中非合作论坛机制，在传承中非友谊、深化中非合作中担当作为、倾情奉献，为促进中非关系发展作出突出贡献。

“建党百年之际获得‘七一勋章’是我莫大的荣幸。这是党中央对外交工作、特别是对非工作的充分肯定，更是一种鞭策。”接受采访时，刘贵今说得最多的便是：“荣誉属于中国外交工作者这个伟大的集体。”

担当作为 促进合作

2000年，世纪之交。“经济全球化背景下，发展中国家怎样进一步挖掘合作潜力，怎样维护自身利益、推动国际社会向更公正合理的方向发展？非洲朋友们对成立合作平台的呼声很高，论坛的诞生水到渠成。”刘贵今作为时任外交部非洲司司长，从广泛发出征询非洲国家意见的函件，到各代表团夜以继日地磋商，参与了全过程。在当年10月召开的“中非合作论坛——北京2000年部长级会议”上，中国政府宣布了减免非洲重债穷国和最不发达国家100亿元人民币债务和设立“非洲人力资源开发基金”等重要举措。

论坛成立至今，中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。论坛的会徽是寓意中非团结合作的“合抱之手”，如今，“合抱之手”正凝聚着越来越强大的能量。抚今追昔，参与论坛筹备工作和早期运作的刘贵今话语之间充满自豪。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。刘贵今告别外交岗位后，积极加入涉非教育培训的队伍中，培养更多知华友华的非洲青年；他还应各大高校邀请开设讲座，为许多中国青年打开一扇了解非洲大陆、中非合作和中国外交的窗口。

肩负使命 奔赴一线

2007年4月，62岁的刘贵今卸任中国驻南非大使职务。但就在这一年，苏丹达尔富尔地区部族冲突激化，一些西方国家指责苏丹政府，甚至将抹黑的矛头指向与苏丹正常经贸往来的中国。5月，刘贵今被任命为中国政府非洲事务特别代表，重点围绕达尔富尔问题展开工作。

奔赴一线，刘贵今马不停蹄。会见苏丹政府高层，劝和促谈；探访难民营，查看中国援助落实情况；接受各国记者采访，阐明中方立场和中国为推动解决达尔富尔问题作出的努力……

肩负使命，刘贵今上任3个月内三度访非，其中两次造访达尔富尔。“我们以非洲朋友能够理解和接受的方式来说话和做事，在解决达尔富尔问题上发挥的作用是独特的。”刘贵今说。中国政府及时的援助和劝和促谈的态度得到了苏丹方面的热烈欢迎，也得到了非盟、东非政府间发展组织和地区各国的充分肯定。

为了调解达尔富尔问题，刘贵今遍访肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、南非、埃及等区域国家，还与欧美国家代表建立了良好的沟通机制。在访问最为密集的一年中，他先后访问苏丹近20次。刘贵今回忆，那段时间经常连夜搭飞机，抵达目的地立刻投入谈判，紧接着撰写简报、会见记者，一天跑十几场活动，“虽然辛劳，但既然担任了特使，我就要让世界看到中国代表的身影，听到中国政府的声音，了解中国外交的立场。”

坚守岗位 无私奉献

刘贵今1972年进入外交部，2012年卸任特使，职业生涯中3/4的时间都与非洲大陆紧密相连。他曾在肯尼亚、埃塞俄比亚、津巴布韦和南非常驻17年，走过52个非洲国家。

1981年，刘贵今和夫人前往肯尼亚，此后的5年多只能通过信件、照片和录音带缓解对幼子的牵挂。1991年，刘贵今前往埃塞俄比亚，正值该国爆发内乱，物资匮乏、冲突频发，他和几名同事坚守馆内，度过了许多伴着枪声入眠的夜晚，子弹还曾打碎玻璃落在床头。2001年，刘贵今担任中国驻南非大使，中南建交未满4年，由于长期缺乏交往和了解，推动两国关系发展面临不少困难，刘贵今与驻在国政要、地方官员、学者和媒体频繁会面，多次参加研讨会、进行演讲、发表文章，有力驳斥了罔顾事实的“新殖民主义论”“掠夺资源论”。

比起回忆曾经遇到的困难，刘贵今更愿意谈老一辈对非外交工作者的奉献。那个年代，驻非外交人员的生活条件较为艰辛，但大家保持乐观的精神，克服炎热气候、物资匮乏和传染病等难题，在通信不畅的异乡化思念为动力，坚守岗位，无私奉献。

驻外的年月里，非洲朋友们对中国的深厚感情，刘贵今感怀至今。南非前总统曼德拉多次向他提起一段往事：在罗本岛监狱时，他们用配给的香烟盒包装纸叠成五星红旗的样子，在放风时用南非非洲人国民大会特殊的握手方式庆祝中国国庆。南非时任总统姆贝基参加中非合作论坛北京峰会时从紧张的行程中抽出时间，亲自前往书店购买关于中国经济建设等方面的书籍。在民众间，中非友好同样深入人心。随着中非务实合作走向深化，条条道路建成，座座桥梁通车，片片园区投产，刘贵今和同事们越来越多地听到来自非洲朋友们由衷的感谢，看到非洲朋友们竖起的大拇指。

“从事了对非工作，我就爱上了这片热土，从此不离不弃。”刘贵今说。

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 04 版）

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