本报评论员

今天是《中朝友好合作互助条约》签订60周年纪念日。60年前的今天，周恩来总理和金日成首相在北京签署《中朝友好合作互助条约》，把两国人民在长期革命斗争和社会主义建设事业中结下的深厚友谊以条约形式固定下来，奠定了两国发展持久稳固友好合作关系的重要政治法律基础。60年来，中朝双方秉持条约精神，相互坚定支持，携手并肩奋斗，赓续两党两国兄弟般的传统友谊，促进了各自社会主义事业发展，维护了地区乃至世界和平稳定。

中朝是山水相连的友好邻邦。两国传统友谊是老一辈领导人亲手缔造和培育的，是在长期反侵略斗争中用鲜血凝成的，经受住了国际风云变幻考验，深深根植于两国人民心中，是双方共同的宝贵财富。近年来，习近平总书记和金正恩总书记多次会晤并实现历史性互访，共绘中朝关系发展蓝图，共谋地区长治久安大计，达成一系列重要共识。在两党两国最高领导人战略引领和关心指导下，中朝政治沟通、务实合作、人文交流、民间友好齐头并进、稳步发展，双方在涉及彼此重大关切的问题上相互坚定声援，携手应对新冠肺炎疫情等严峻挑战，共同纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，彰显了中朝传统友谊的牢不可破与蓬勃生机。

不久前，我们隆重庆祝了中国共产党百年华诞。金正恩总书记向习近平总书记发来热情洋溢的贺电，高度评价中国共产党成立100年来取得的丰功伟绩，指出中国共产党的领导和中国特色社会主义道路是实现中华民族伟大复兴的最正确选择和保证，强调朝鲜党和人民坚定支持中国共产党推进社会主义建设、捍卫国家主权和领土完整、捍卫世界和平的伟大事业，这体现了两党两国共同的理想信念和相互支持的深厚情谊。

在以金正恩总书记为首的朝鲜劳动党中央领导下，朝鲜人民正在全力贯彻落实朝鲜劳动党第八次代表大会所作各项决策部署，集中力量发展经济、改善民生，已经取得一系列重要成果。作为好同志、好邻居，中方愿同朝方深化各领域交流合作，加强互学互鉴互助，把我们各自的社会主义事业不断推向前进。衷心祝愿兄弟的朝鲜人民紧密团结在朝鲜劳动党周围，在实现国家发展、人民幸福的征程上不断取得新的更大成就。

鉴往知来，砺行致远。回顾《中朝友好合作互助条约》签订60年来两党两国关系发展和国际地区形势演变，我们更加坚信，维护好、巩固好、发展好中朝传统友谊，符合两国人民心愿，符合两国根本利益，符合历史时代潮流。当前，世纪疫情和百年变局交织共振，多边主义同单边主义激烈博弈，全球治理体系经历前所未有调整，国际和平安全面临严重挑战，中朝关系的宝贵价值和重要意义更加凸显。新时期新形势下，中方愿同朝方一道，继承传统，面向未来，切实贯彻落实两党两国最高领导人达成的重要共识，按照时代发展要求和两国人民共同愿望，推动中朝传统友好合作关系在新的历史起点上不断向前发展，更好造福两国人民，促进地区乃至世界和平、稳定与繁荣。

中朝友谊如鸭绿江水，碧波滔滔，奔流不息。中朝双方将继续风雨同舟，奋楫破浪，砥砺前行，续写两国友谊更加美好和精彩的新篇章。

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 03 版）

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