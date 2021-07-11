韩国10日报告新增1378例新冠确诊病例，是去年1月20日境内首次出现新冠确诊病例以来的最高值，连续三天刷新纪录。防疫部门警告，如果疫情持续恶化，到本月末单日新增确诊病例可能突破2100例。

据韩国中央防疫对策本部统计，截至10日零时，韩国过去24小时新增1378例新冠确诊病例，首次出现连续4天超过1200例的情形。韩国7日报告新增1212例，8日报告新增1275例，9日报告新增1316例新冠确诊病例。

韩国迄今累计新冠确诊病例166722例，累计死亡2038例。

在10日新增病例中，本土感染病例为1320例，其中首都圈1021例，非首都圈299例。首都圈防疫形势严峻，韩国政府已经宣布从12日起将首都圈防疫响应级别上调至最高级别第四级，为期两周。

根据韩国疾病管理厅网站公布的信息，韩国现行防疫响应级别共分四级。从低到高分别对应疫情“持续受控”“在局部地区流行”“在城市群内流行”和“全国大流行”四种情形。

在第四级响应措施规定下，首都圈每晚18时后将禁止3人及以上聚会，晚18时前聚会不得超过4人；全面禁止举行两人及以上规模的集会和游行等活动；婚礼和葬礼只允许亲属参加；营业性娱乐场所暂停营业，餐馆每晚22时后禁止堂食。面向已接种疫苗者的防疫宽松措施也将暂停实施。

防疫部门警告说，按照目前趋势，韩国单日新增病例到本月末可能达到1400例左右；在最坏情形下，甚至可能达到2140例。不过，如果疫苗接种加速，民众严格遵守防疫措施，单日新增病例到9月有望降到260例至415例之间。

韩国政府希望到11月底让超过七成人口接种疫苗，从而实现群体免疫。

韩联社报道，截至10日，韩国30.3%人口已接种至少一剂新冠疫苗，11.3%人口完成新冠疫苗接种。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)