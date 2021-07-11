王宏彬

美国国会警察局说，工作人员9日开始拆除国会大厦周边的铁丝网围栏。这距离今年1月6日国会骚乱事件已经过去半年多。

国会众议院警卫官威廉·沃克在一份声明中说，国会大厦周边高2.4米的围栏将在3天内被拆除，警方作出这一决定基于对现阶段安全形势的评估以及与当地和联邦执法部门的协同合作。

国会骚乱事件后，国会警方一度在国会山竖起围栏和路障，以加强安保。部分阻碍交通的外围围栏今年3月被拆除，内部围栏保留至今。

沃克说，如果需要，这些临时围栏可以很快被“装回来”。

尽管围栏被拆除，国会大厦将继续对外关闭。国会大厦先前向游客开放，去年因新冠疫情暂停开放。

1月6日，时任总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，至少一名警察和4名示威者死亡，约140名警察受伤。超过535人因关联暴力冲击国会事件而受到指控。

4月2日，国会附近发生袭警事件，一名嫌疑人驾车冲撞国会入口的安全检查站，而后下车持刀行凶，造成一名警察死亡、另一名警察受伤，嫌疑人被警方开枪射中后不治身亡。（王宏彬）【新华社微特稿】

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