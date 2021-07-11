美国和哥伦比亚政府9日分别说，他们将派出执法部门和情报机构官员前往海地，协助该国调查总统遇刺案。海地警方8日说，由美国人和哥伦比亚人组成的一个武装团伙涉嫌参与刺杀海地总统若弗内尔·莫伊兹。

【美国：眼下不会提供军援】

莫伊兹7日凌晨1时左右在海地首都太子港的住所遭一伙武装人员袭击身亡。海地警方说，一个由28人组成的武装团伙涉嫌参与刺杀莫伊兹，其中包括两名海地裔美国人和26名哥伦比亚人。这28人中，17人被捕，3人被击毙，8人在逃。

白宫一名发言人9日说，美国将从联邦调查局和国土安全部派出高级官员前往海地，“以便尽快摸清情况，看看我们能帮上什么忙”。

一名美国国务院发言人说：“我们知悉2名美国人在海地被捕，正密切观察情况。”

莫伊兹本周早些时候任命前政府部长阿里埃尔·亨利为新任总理，接替4月就职的现任总理克洛德·约瑟夫。亨利尚未宣誓就职，莫伊兹即遭刺杀。

总理约瑟夫9日接受美联社电话采访时说，他对权力斗争不感兴趣，海地政府请求美国派兵保护海地关键性基础设施。

约瑟夫作出这一表态后，白宫一名高级官员告诉美联社，美国目前没有向海地提供军事援助的计划。

【海地：触发“政治权力真空”？】

哥伦比亚总统伊万·杜克9日在推特上说，该国两名情报界高级官员将随国际刑警组织一同前往海地协助调查。

哥伦比亚警方和其他调查人员9日说，涉嫌参与刺杀行动的哥伦比亚人受雇于4家公司，分两路经由多米尼加共和国进入海地，其中17人是哥伦比亚退役军人。

海地政府官员说，袭击莫伊兹住所的人说英语和西班牙语，而海地讲法语和克里奥尔语，从而判断袭击者来自外国。

一名调查人员告诉海地《信使报》，两名美国人在刺杀行动中充当翻译，据两人说法，这起行动原本计划抓人，没打算杀人。

海地警方正在调查凶手的作案动机和幕后主使。一名检察官告诉《信使报》，他已下令审讯负责护卫莫伊兹的所有安保特工。

据美联社报道，太子港帮派势力强大，上个月在帮派抢地盘的恶斗中，近1.5万名居民因住所被焚毁、洗劫而流离失所。

海地是加勒比海岛国，人口大约1100万，是美洲最贫穷国家。海地政府7日宣布进入15天紧急状态。

海地反对派人士安德烈·米歇尔告诉路透社，“刺杀事件……触发政治上和最高权力机构层面的真空”，无先例可依。

据路透社报道，依照海地宪法，在当前情况下，最高法院领导人代行总统职权。然而这一职位目前空缺。此外，海地现阶段没有具备法律效力的议会。

按照路透社说法，目前执掌局面的似乎是约瑟夫，但亨利接受海地媒体采访时质疑约瑟夫掌权的合法性。（郭倩）（新华社专特稿）

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