新华社罗马7月10日电（记者陈占杰）二十国集团财政部长和中央银行行长10日在意大利北部城市威尼斯结束为期两天的会议。各国代表讨论了全球经济和健康、促进经济复苏、向绿色可持续经济和社会过渡等问题，同意继续推进全球税制改革，以便为跨国企业设定全球最低税率。

这是二十国集团今年以来举行的第三次财长和央行行长会议，也是新冠疫情暴发以来首次举行面对面会议。会后发表的公报说，与会者就更稳定和更公平的国际税收结构达成历史性协议。二十国集团轮值主席国意大利经济和财政部长达尼埃莱·佛朗哥在会后举行的记者会上说，与会者对国际税收结构两大支柱的关键内容表示支持，即跨国企业的利润分配以及实施有效的全球最低企业税率。各国达成的共识将有助于在未来若干年使国际税收体制趋于稳定。

各国财长和央行行长认为，自4月份举行上次会议以来，许多国家的经济前景得到改善，这主要得益于新冠疫苗接种和政策支持。但经济复苏仍然不均衡，变异新冠病毒的传播和各国疫苗接种步调不一导致经济面临下行风险。各国表示将尽快使新冠疫情在所有国家得到控制，认为新冠疫苗应是全球公共产品，并呼吁公共和私营部门解决相关差距，在全球范围内公平分享安全、有效和可负担的疫苗。

与会者表示，各国将在必要长的时间内利用所有可能的政策手段来减轻新冠疫情的负面影响，特别要关注受影响严重的群体。各国将继续支持经济复苏，避免过早地结束支持性政策，同时履行好央行职责，保持金融稳定和财政的长期可持续性。

与会者认为，气候风险对增长和繁荣构成具体威胁，也威胁全球金融稳定，应对气候变化仍然是紧急优先事项，为此应进行更紧密的国际合作。各国同意将气候变化问题系统性地整合到二十国集团全球风险监控和应对机制以及未来的政策讨论中。

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