姜 波

凯伊拉斯出版社出版的西班牙作家作品《中国智慧》。

王安忆作品《长恨歌》（西语版）。

费尔南德斯正在翻看西语版的《红高粱家族》。

费尔南德斯创作的《洛洛塔冒险记》。

资料图片

走进西班牙凯伊拉斯出版社，硕大的书架上摆满这家出版社出版的各种图书，墙上贴满宣传海报，其中几幅莫言作品的海报格外引人注目。自2004年创立以来，凯伊拉斯出版社一直致力于让更多中国文学作品在西语世界落地。社长安赫尔·费尔南德斯从书架上取出中国作家的书籍，一边向笔者展示，一边讲述起这些图书出版背后的故事。

向西语世界推介中国作品

费尔南德斯出生于西班牙瓦伦西亚，曾经作为报社记者在国外派驻多年。结束记者生涯后，他创办了凯伊拉斯出版社，在业余时间也进行文学创作，是当地多家报纸的专栏作家。

“我第一次去中国是在2000年，到访了北京、上海、西安和长沙等很多城市，中国悠久的历史积淀、深厚的文化底蕴给我留下深刻印象。这趟旅行让我对中国文学和中国文化产生了浓厚兴趣。”费尔南德斯说，出版社成立之初，翻译成西班牙语的中国文学作品并不多，因此他的初衷便是要将更多亚洲和中国文学作品介绍给西班牙民众。

2005年，费尔南德斯读到莫言的英文版小说，莫言作品的魔幻现实主义风格让他深深着迷。“在我看来，莫言是全世界最杰出的作家之一，应该向西班牙读者分享他的作品。”然而在当时的西班牙，只有《红高粱》曾在多年前被翻译出版，西语世界的读者对莫言并不熟悉。2006年后，他们开始系统地将莫言作品广泛推介到西班牙乃至整个西语世界的出版社，目前已经翻译出版了16本莫言作品。这些作品在西班牙和拉美地区发行，受到当地读者的广泛欢迎。“我最喜欢莫言的小说《生死疲劳》。”费尔南德斯表示，这部作品通过动物的视角，以宏大的叙事手法描绘了数十年来中国农村历史发展变迁的图卷，富有原创性又充满想象，是莫言魔幻现实主义作品的高峰。

2008年，凯伊拉斯出版社特别邀请莫言来到西班牙，出席西语版《天堂蒜薹之歌》的新书发布会。其间，费尔南德斯陪同莫言在马德里和巴塞罗那等城市出席了多场文学研讨活动，吸引了众多莫言读者和中国文学爱好者参加。令费尔南德斯尤为难忘的，是莫言与西班牙作家欧亨尼奥·苏亚雷斯—格尔万·盖拉的交流互动，虽然他们一个不会说西语，一个不会讲中文，却成了好朋友，文学是他们共同的语言。现在，盖拉也是莫言的忠实读者，每次出版莫言的书籍，他都会阅读并分享心得。“在短短一周的相处中，我与莫言分享了彼此对于文学的看法，我也了解到他的经历和文学创作历程，这令我非常难忘。”费尔南德斯说。

培养中国文学的忠实读者

自2000年以来，费尔南德斯多次前往中国，见证了中国的飞速进步与发展。在他看来，在中国共产党的领导下，中国走出了一条符合自身国情的发展道路，取得了举世瞩目的发展成就。如今，中国的发展给世界带来更多可能性，中国人民也变得越来越开放自信。他说：“对中国文化的喜爱，让我对这个国家的感情日益深厚。看到中国取得这样伟大的发展成就，我由衷地感到高兴。”

与此同时，费尔南德斯也希望更多西班牙民众可以了解变化中的真实中国，这也是出版社成立以来便致力实现的目标之一。中国经典的古代文学和现代文学作品是凯伊拉斯出版社非常重要的产品线，翻译出版的书籍包括《论语》《道德经》《阿Q正传》等。同时，他们也在不断将中国当代优秀作家的作品推介到西语世界，已经翻译出版了包括韩少功、王安忆、吴晓波等作家的多部作品。这些反映当代中国社会发展的书籍，为西语读者深入了解中国打开了一扇窗，受到广泛欢迎。费尔南德斯认为，中国文学作品能够在西班牙获得认可与欢迎，除了作品自身文学水平较高以外，还源于近年来中国软实力的增强和中国国际影响力的提升，越来越多西班牙读者对中国和中国文化产生兴趣。“文学作品是读者了解中国的窗口，我们要努力满足西语读者不断增加的阅读中国的需求，希望更多人了解到真实的中国。”费尔南德斯说。

在中国作家之外，出版社还将目光投向西班牙作家创作的关于中国的著作，出版了《中国智慧》等书籍。很多作者都有在中国生活的经历，通过他们的观察和讲述了解中国，是另一种认识中国的方式。“随着中国文学作品的版图不断扩大，我们培养了许多中国文学的忠实读者。近年来，越来越多的西班牙出版社和读者对中国文学作品感兴趣，书店里的中国文学书籍也越来越多。”在费尔南德斯看来，他们所从事的翻译出版工作非常有意义，加深了他与中国的联系。“出版书籍将中国文化介绍到西班牙令我非常自豪，我会继续坚持这项事业。”他说。

加强两国文学作品交流

自首部莫言作品西语译本在西班牙获得巨大成功以来，后续出版的中国文学作品也都取得不错反响。近年来，随着中国和西语国家文化交流不断深入，这些作品在哥伦比亚、阿根廷、墨西哥等国的销量也在不断增加。费尔南德斯说，很多读者会致信出版社，分享阅读这些书籍的感受。出版社每年参加马德里、伦敦和墨西哥等世界大型书展时，都会有读者专门来到他们的展位求购某部中国文学作品，还有人前来表达他们对于出版社能够翻译推介中国文学的感激之情，这都令他感到格外欣慰。

因在译介中国当代文学和传播中国文化方面的突出贡献，2015年，费尔南德斯获得了第九届中华图书特殊贡献奖。“能获得这个奖我感到很荣幸，也坚定了我继续从事这一工作的信心。”费尔南德斯说，“很高兴有机会为西语读者开启一段中国文学的旅程，希望他们可以通过这段旅程真正爱上中国文学和中国文化。”

费尔南德斯认为，每个国家都有自己的历史和文化，加强相互了解才能更好地欣赏对方。他以自己的3个女儿为原型，创作了儿童文学系列《洛洛塔冒险记》，作为绘本发行出版。这套书正在陆续翻译成中文，能够帮助中国民众认识和了解西班牙文化。“伴随西班牙与中国的人文交流越来越频繁，西中文学作品将在对方国家拥有越来越广阔的受众和市场。”费尔南德斯说，我们要继续努力推进这一趋势，将更多优秀文学作品翻译推介至对方国家。他也将和中国同行一起努力，希望未来可以出版更多更好的中国文学作品，为西中两国文化交流搭建起一座宽阔的桥梁。

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 07 版）

(责编：袁勃、牛镛)