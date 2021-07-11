任何外部干预都动摇不了中方全面准确贯彻落实“一国两制”的坚定决心，都动摇不了中国维护国家主权、安全和发展利益的坚强意志，都改变不了香港由乱及治、由治及兴的历史大势

近日，香港特别行政区政府在网上举办以“国安家好”为主题的香港国安法法律论坛。与会人士回顾香港国安法立法及实施一周年的过程，普遍认为香港国安法实施一年来，国家安全得到维护、香港社会重回正轨、法治正义得到伸张，港人的权利、自由和安全得到切实保障，香港迎来由乱及治的重大转折，开启由治及兴的崭新篇章。

没有国家安全立法保驾护航，就没有香港的长治久安。香港国安法实施以来，“港独”“黑暴”等现象大大减少，香港市民基本恢复了正常生活。据香港警方统计，2019年、2020年香港罪案数分别同比增长9.2%、6.8%，而在今年第一季度，罪案数同比下降约10%。近日，香港某外资银行旺角分行营业厅拆除围板的照片在网络上流传，引发点赞热议，有市民感叹，“连银行也安心拆板，香港真的安全了”。香港紫荆研究院今年6月发布的最新调查显示，逾七成受访香港市民满意香港国安法实施成效，大多数市民从香港国安法实施后社会安定、市民安居乐业的变化中，切实感受到这部法律实施带来的好处。

国家安全是一国安身立命之本，制定国安立法是一国神圣不可侵犯的主权。一年前，中国全国人大常委会审议通过香港国安法，是行使和维护国家主权的体现，也符合国际法和国际通例。然而，一些西方国家的反华政客却罔顾事实，通过所谓涉港决议或毫无约束力的制裁威胁，肆意诋毁香港国安法。这是对中国内政的粗暴干涉，是赤裸裸的双重标准和强盗逻辑。任何不带偏见的人都清楚地看到，香港国安法实施后，香港社会恢复稳定，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障。国际社会对香港经济长远向好发展的信心也在不断增强。据香港特别行政区财政司介绍，过去数月有多达500亿美元的资金流入香港，去年在香港营运的内地和海外企业超过9000家，其中1500家以香港为地区总部，充分显示了企业界对香港的今天和未来充满信心。国际货币基金组织不久前发表报告，再次肯定香港国际金融中心的地位，对香港发展前景投下信任票。

在中国共产党成立100周年、香港回归祖国24年后的今天，外部势力任意对香港事务指手画脚的日子一去不返，勾结反中乱港势力在港兴风作浪的日子一去不返，企图通过施压和制裁迫使中国吞下损害国家主权与安全苦果的日子一去不返。个别西方国家出于搞乱香港、打压中国的企图，至今仍在对香港国安法说三道四，试图靠所谓国际施压、单边制裁吓倒香港、吓倒中国，纯属痴心妄想。在联合国人权理事会第四十七届会议上，白俄罗斯代表67国作支持中国的共同发言，强调香港事务是中国内政，外界不应干涉，支持中国在香港特别行政区实行“一国两制”。国际社会的正义之声表明，个别西方国家毫无底线的谎言，越来越臭名昭著、失去市场。

青山遮不住，毕竟东流去。香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。任何外部干预都动摇不了中方全面准确贯彻落实“一国两制”的坚定决心，都动摇不了中国维护国家主权、安全和发展利益的坚强意志，都改变不了香港由乱及治、由治及兴的历史大势。

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)