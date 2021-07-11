新华社北京7月10日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党与世界政党领导人峰会6日举行，峰会围绕“为人民谋幸福：政党的责任”主题进行深入交流，达成广泛共识。多国政党领导人及专家学者认为，此次峰会非常及时和重要，有利于加强政党间的交流互鉴，激励各国政党携手共创更加美好的未来。

英国共产党总书记罗伯特·格里菲思说，这次峰会再次向世界展示了中国共产党的成就、信心与决心，激励各国政党携手为人民谋幸福，共同迎接未来挑战。他称赞中国共产党“在多边交往、协调合作、和平发展领域树立了典范”。

柬埔寨奉辛比克党总书记昂松博说，这次峰会非常重要和及时，为全球各政党搭建起交流、分享、沟通的平台，将对促进国际合作、和平与发展起到重要作用。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基说，中国共产党成功的秘诀在于以人民为中心，中国为形成开放、包容、稳定的全球治理体系作出了巨大贡献。

博茨瓦纳执政党民主党总书记巴洛皮表示，中国共产党的百年征程和辉煌成就拓展了广大发展中国家走向现代化的路径，为人类进步事业提供了新的选择、机遇和希望。博民主党愿继续学习借鉴中国共产党治国理政经验，共同为推动人类进步事业贡献政党力量。

约旦共产党总书记法拉杰说，这次峰会对世界具有重要意义。中国共产党团结带领中国人民向着第二个百年奋斗目标迈进，也将为建设全人类更美好的未来发挥更大作用。

巴拿马执政党民主革命党总书记冈萨雷斯说，中国共产党在100年间所取得的巨大成就，足以成为世界其他国家政党的楷模。

印尼专业集团党总主席艾尔朗加说，中国共产党领导世界上人口最多的国家取得巨大发展成就，非常了不起。中国共产党坚持为人民谋幸福，践行包容性发展，值得印尼专业集团党学习。

尼泊尔共产党（马列）总书记梅纳利说，中国共产党是一个实事求是、重视实干的伟大政党。中国共产党团结带领中国人民取得巨大发展成就，在国际上积极倡导多边主义、推动构建人类命运共同体，在促进世界和平与发展中发挥着重要作用。

苏丹正义与平等运动副主席、苏社会发展部部长艾哈迈德·巴希特表示，中国共产党在取得成功的同时，通过广泛交流合作将其在实践中总结的宝贵经验与各国政党共享，这具有非常重要的意义。

波黑“一带一路”促进与发展中心主任法鲁克·博里奇说，在中国共产党的领导下，中国已成为世界第二大经济体，并将不断发展繁荣，这对于全球发展具有重要意义。

泰中文化经济协会会长颇钦·蓬拉军说，中国共产党坚持以人民为中心的理念，领导中国取得巨大发展成就，中国经验为各国政党在治理与发展等方面带来启迪。

中国—马尔代夫文化协会创始人兼会长莫芮德说，中国共产党坚持多边主义和国家间对话，致力于发展开放和务实的对外关系，为国际社会树立了典范。

（参与记者：张修智、苏津、张代蕾、梁希之、陈霖、滕军伟、冀泽、余谦梁、郑世波、汪奥娜、毛鹏飞、周盛平、易爱军、马意翀、唐璐、宋宇）

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 03 版）

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