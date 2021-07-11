新华社北京7月10日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等继续致电致函习近平总书记和中共中央，盛赞中国共产党百年来特别是中共十八大以来取得的巨大发展成就，认为中国共产党的成功经验值得世界各国政党学习借鉴，祝愿中国共产党再创新的百年辉煌。

柬埔寨国王西哈莫尼、太后莫尼列代表柬埔寨人民和柬埔寨王室对中国共产党成立100周年表示热烈祝贺，高度评价中国共产党百年来团结带领中国人民实现了国家独立、民族解放，社会安宁、经济发展，特别是在习近平总书记的英明领导下，中国取得举世瞩目的发展成就。

黎巴嫩总统奥恩表示，祝愿在中国共产党的领导下，亲爱的中国人民将继续在国家繁荣昌盛的道路上取得更大发展成就。

不丹第五世国王旺楚克表示，在中国共产党的领导下，中国在经济、社会、政治和科技领域取得快速进步，极大改善了中国人民的生活，显著影响了世界。

乌干达全国抵抗运动主席、总统穆塞韦尼表示，纵观人类历史，从未有哪个国家能像中国这样在短时间内使数亿人摆脱绝对贫困。我对中国共产党非凡的领导力，特别是习近平总书记高瞻远瞩的崇高领袖风范深表敬意。

科特迪瓦乌弗埃民主和平联盟统一党主席、总统瓦塔拉代表科特迪瓦政府和人民向习近平总书记致以热烈祝贺，表示愿继续同习近平总书记一道，不断巩固两国关系，实现为人民谋幸福的共同目标。

多哥保卫共和联盟主席、总统福雷表示，得益于多中两党传统友谊，两国关系不断高质量发展。相信通过不断加强两党交流合作，多方能够继续学习借鉴中方经验并从中获益。

吉布提总统盖莱表示，中国共产党领导下的中国外交积极倡导各国人民对话，特别是世界政党间的对话，深刻诠释了中国为推动世界团结合作、各国互助互鉴所作的努力。

圣多美和普林西比总统卡瓦略表示，近年来，在以习近平总书记为核心的中共中央的英明领导下，中国取得了举世瞩目的发展成就。圣普愿进一步加强同中方友好合作，不断增进政治互信，更好造福两国人民。

博茨瓦纳总统马西西表示，在中国共产党的领导下，中国取得了社会、经济、科技的全面进步，更重要的是，在习近平总书记的卓越领导下，中国许多发展成就很大程度上惠及非洲大陆和全世界。

纳米比亚人组党前主席、开国总统努乔马表示，中国共产党的伟大成就极大鼓舞了纳米比亚人组党、纳政府和人民，为我们实现国家发展目标提供了宝贵经验借鉴。

玻利维亚争取社会主义运动主席、前总统莫拉莱斯表示，中国共产党坚持执政为民，使中国经济快速稳定发展、人民生活水平日益提高，并通过“一带一路”倡议推动构建人类命运共同体，为建设中国特色社会主义奠定了坚实基础。

叙利亚政府总理阿尔努斯表示，叙方愿同中方共同努力，不断巩固和加强两国和两国人民在各领域的良好关系。

科威特首相萨巴赫表示，科方珍视科中两国深厚的传统友好关系，愿不断发展这一关系，实现两国和两国人民的共同福祉。

几内亚比绍政府总理纳比亚姆表示，在习近平总书记的坚强领导下，中国取得举世瞩目的发展成就，中国人民正从一个胜利走向又一个胜利。

哈萨克斯坦政府总理马明表示，在中国共产党的英明领导下，中国政府圆满完成脱贫攻坚和全面建成小康社会任务。祝愿中国“十四五”规划顺利实施，2035年远景目标和第二个百年奋斗目标成功实现。

希腊新民主党主席、政府总理米佐塔基斯表示，希腊和中国都有悠久的历史，实现人民的进步和富裕是我们的共同目标。我们认为，人民的福祉是衡量一个政治体制成功与否的标准。

斯里兰卡议长阿贝瓦德纳表示，中国共产党能够在过去的百年取得巨大成就，正是源于对人民福祉的不断追求，这种历经岁月磨难仍始终如一的追求，也为世界各政党和国家提供了宝贵经验。

印尼地方代表理事会主席拉尼亚拉表示，我们高度赞赏习近平总书记卓越的领导能力以及在维护地区稳定、实现可持续发展方面的长远眼光。

塞舌尔民主联盟领袖、议长曼西安纳表示，在中国共产党的领导下，中国凭借先进的工业体系和经济管理能力，在基础设施建设、消除贫困、医疗和教育事业发展、实现共同富裕等方面取得巨大成就。

科摩罗议长穆斯塔法·阿卜杜表示，人类将会铭记，杰出的中国共产党领导人用一个世纪的时间完成了无与伦比的历史性成就，领导中国从贫穷的农业国变成全球第二大经济体。

几内亚国民议会议长卡马拉表示，中国共产党带领中国人民凭借艰苦奋斗、不懈努力，将全面建成小康社会的伟大构想变成生动现实。

塞内加尔进步力量联盟总书记、国民议会议长尼亚斯表示，100年来，伟大的中国共产党历经沧桑，仍坚守初心和使命，并带领中国人民取得辉煌发展成就。

密克罗尼西亚联邦国会议长西米纳表示，中国用过去几十年时间建成一个现代、繁荣的社会，在脱贫攻坚、经济和社会发展等领域取得突出成就。

非盟委员会主席法基表示，中国引领全球经济发展，成为首个完成《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标的发展中国家。中国共产党一直在中国经济社会发展转型中发挥核心领导作用。

博茨瓦纳民主党全国主席、副总统措格瓦内表示，博民主党愿成为中国共产党可靠的互利合作伙伴，愿同中方在产业园区、数字经济、科技创新等领域加强合作。

东帝汶人民团结繁荣党主席、政府副总理阿曼达表示，以习近平总书记为核心的中共中央带领中国人民取得抗疫斗争重大战略成果和脱贫攻坚战全面胜利，这不仅是中国人民的骄傲和力量之源，也激励和启迪着包括东帝汶在内的世界各国。

泰国民主党主席、政府副总理兼商业部长朱林表示，在中国共产党领导下，中国社会主义现代化建设取得显著成就，脱贫攻坚战取得全面胜利，成为各国实现发展进步的典范。

白俄罗斯政府第一副总理、中白政府间合作委员会白方主席斯诺普科夫表示，在习近平总书记的领导下，今天的中国共产党已成为世界上最大的政治力量，在国际舞台发挥更重要的作用。

此外，发来贺电或贺函的还有阿根廷副总统克里斯蒂娜，叙利亚副总统纳贾哈，加纳副总统巴武米亚，马拉维副总统奇利马，哈萨克斯坦议会下院议长尼格马图林，中非共和国团结一心运动全国执行书记、国民议会议长萨兰吉，牙买加参议长塔瓦雷斯—芬森，叙利亚人民议会议长萨巴格，欧洲议会副议长帕帕迪莫里斯，印尼人民协商会议副主席哈桑，波黑克罗地亚族民主共同体党主席、议会民族院第一副主席乔维奇，国际海底管理局秘书长洛奇，南非前总统莫特兰蒂，日本前首相村山富市、福田康夫，欧盟委员会前主席、意大利前总理普罗迪，尼日利亚前总统奥巴桑乔，马尔代夫进步党高级顾问、前总统瓦希德，塞舌尔前总统富尔，马拉维民进党主席、前总统穆塔里卡，佛得角前总统皮雷斯，秘鲁“与你同行”党创始人、前总统库琴斯基，厄瓜多尔前总统科雷亚，哥斯达黎加前总统阿里亚斯，亚美尼亚共和党主席、前总统萨尔基相，克罗地亚前总统约西波维奇，斯洛文尼亚前总统图尔克，尼泊尔人民社会主义党联邦理事会主席、前总理巴特拉伊，东帝汶独立革命阵线总书记、前总理阿尔卡蒂里，匈牙利前总理麦杰希，斯里兰卡人民阵线党主席、教育部长佩里斯，泰国民族合力党创始人、前副总理素贴，印尼专业集团党总主席艾尔朗加和秘书长罗德韦杰克，埃及共产党总书记萨拉赫，毛里求斯工党主席阿希瓦登，赞比亚爱国阵线总书记姆维拉，科摩罗复兴公约党总书记优素福，加纳新爱国党全国主席布莱，塞舌尔联合塞舌尔党领袖米尼，拉美政党常设大会主席莫雷诺，厄瓜多尔创造机会运动主席蒙赫，墨西哥劳动党主席阿纳亚，土库曼斯坦民主党主席谢尔达尔、工业企业家党主席奥夫甘诺夫、农业党主席安纳库尔班诺夫，挪威共产党主席卢纳·埃文森，意大利共产党全国书记阿尔博雷西，欧洲左翼党第一副主席莫拉，西班牙人民党国际书记马丁内斯，美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特，韩国全罗南道前知事、韩中全球协会理事长朴晙莹，朝鲜社会主义爱国青年同盟，越南胡志明国家政治学院，柬埔寨工会总联合会，俄罗斯妇女联盟等。

《 人民日报 》（ 2021年07月11日 03 版）

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