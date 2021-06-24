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王毅：面对疫情，“一带一路”合作没有按下“暂停键”，反而逆风前行

2021年06月24日06:30 | 来源：新华网
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新华社北京6月23日电 国务委员兼外长王毅23日主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别视频会议。

王毅表示，去年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，“一带一路”合作不但没有按下“暂停键”，反而逆风前行，展现出强大韧性和活力。

我们携手构筑国际抗疫“防火墙”。中国与各方举行了100多场疫情防控经验交流会，截至6月中旬已向世界各国提供了2900多亿只口罩、35亿多件防护服、45亿多份检测试剂，帮助很多国家建设病毒检测实验室。中国与多国广泛开展疫苗合作，已通过捐赠、出口等方式，向90多个国家提供了超过4亿剂疫苗和原液，其中大多数是“一带一路”合作伙伴。

我们合力打造全球经济稳定器。先后举行数十场“一带一路”国际会议，交流发展经验、协调发展政策、推进务实合作。大多数“一带一路”合作项目继续推进，中巴经济走廊能源合作为巴基斯坦贡献了三分之一电力供应，斯里兰卡卡塔纳供水项目解决了当地45个村庄的饮水困难。据统计，去年，中国与“一带一路”合作伙伴货物贸易额达1.35万亿美元，创历史新高，为各国抗疫情、稳经济、保民生作出了积极贡献。

我们齐心搭建世界联通新桥梁。中国与22个伙伴国开展“丝路电商”合作，有力促进了疫情形势下的贸易畅通。连接亚欧大陆的中欧班列2020年全年开行数量和货物运量都创造了新纪录，今年第一季度，开行列数和发送货物标箱数又分别同比增长75%和84%，成为名副其实的“钢铁驼队”，为助力各国抗疫发挥了重要作用。

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(责编：赵欣悦、白宇)

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