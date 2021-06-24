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王毅：“一带一路”是阳光大道，没有小院高墙

2021年06月24日06:30 | 来源：新华网
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新华社北京6月23日电 国务委员兼外长王毅23日主持“一带一路”亚太区域国际合作高级别视频会议。

王毅表示，“一带一路”是大家携手前进的阳光大道，没有小院高墙；容纳不同的制度和文明，没有意识形态偏见。对于国际上任何有利于加强互联互通、实现共同发展的合作倡议，我们都愿以开放态度，加强相互配合和相互促进。

王毅强调，在共建“一带一路”大家庭中，无论经济体量大小，每位合作伙伴都是平等的。我们开展的每项合作，都不附带任何政治条件，都不从所谓“实力地位”强加于人，更不会对任何国家构成威胁。

王毅表示，面对疫情，我们打造“健康丝路”；面对低碳转型，我们深耕“绿色丝路”；面对数字化浪潮，我们搭建“数字丝路”；面对发展鸿沟，我们建设“减贫之路”。“一带一路”始于经济合作，但不止于经济，正在日益成为完善全球治理的新平台。

王毅表示，共建“一带一路”倡议源于中国，但机遇和成果惠及各方，造福世界。我们通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通，推进经济大融合、发展大联动、成果大共享，让中国梦与世界各国梦想更好相连。

(责编：赵欣悦、白宇)

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